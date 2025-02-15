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В США объяснили важность соглашения с Украиной относительно полезных ископаемых

В США объяснили важность соглашения с Украиной относительно полезных ископаемых

Линдси Грэм / Фото: Офис президента Украины

Стороны обсуждают потенциальное соглашение.

В США считают договор с Украиной по поводу полезных ископаемых важным. Это нужно для того, чтобы американский народ осознал, почему следует продолжать поддерживать наше государство.

Об этом сказал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время участия в панельной дискуссии "Strategic Investment: The Future of US – Ukraine Security Cooperation".

"Наше соглашение относительно полезных ископаемых важно. Потому что тогда американцы поймут, зачем стране защищать Украину", – отметил Грэм.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение, предложенное делегацией Конгресса США во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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