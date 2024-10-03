Чем отличается "грецький горіх" от "волоського": ответ вас удивит

Как правильно на украинском — "грецький горіх" или "волоський горіх", и в чем польза орехов.

Знаете ли вы, как правильно называть один из самых популярных и полезных видов орехов — орех, который на украинском называют то "грецьким", то "волоським"? Чем отличается "грецький" орех от "волоського"? А если ничем, то почему он имеет два названия?

Почему грецкий орех называют грецким, что означает "волоський" орех

Грецким или "волоським" орехом называют вид ореха, который в научной литературе именуется как Juglans regia. Он происходит из Средней и Центральной Азии, где произрастает в диком виде в горах и долинах — оттуда он распространился во многие страны мира.

Поскольку родина этого растения – Средняя и Центральная Азия, называть орехи грецкими, по мнению некоторых языковедов, неправильно. Название "грецкий орех" связано с тем, что орехи были привезены в Европу из Греции, которая являлась одним из древнейших центров торговли. Греция завезла орехи из Персии, где они высоко ценились по вкусовым и лечебным качествам. Греки называли орехи персидскими, но другие народы Европы называли их греческими, потому что считали, что они пришли к ним из Греции.

Как отмечает языковед Александр Пономарив, с этнонимами связаны ботанические названия. Например, название растения "гречиха" происходит от "грек". К этому самому этнониму сводится русское ботаническое название "грецкий орех" , которое и переводят на украинский язык как "грецький горіх". Русскому "грецкому ореху" в украинском языке соответствует "волоський горіх": "Кругом хати росли старі велетенські волоські горіхи" (И. Нечуй-Левицкий).

Украинское название "волоський горіх" связано со словом "волохи" — названием средневекового населения Придунавья и Трансильвании. Волохи были посредниками в торговле орехами между Востоком и Западом, поэтому славяне называли орехи "волоськими", потому что они приходили с "волоських" земель.

По данным Украинского национального корпуса, название "волоський горіх" встречается чаще, чем "грецький горіх" и считается более нормативным и литературным. Хотя некоторыми специалистами предполагается, что название "грецький горіх" можно использовать в разговорном языке или для обозначения сорта орехов, происходящего из Греции. Но если речь идет о ботаническом названии, то на украинском языке правильно будет говорить "волоський горіх".

Польза грецких орехов

Орехи содержат много витаминов, минералов, антиоксидантов и жирных кислот.

Большое количество омега-3 жирных кислот, которыми богаты орехи, способствует нормализации работы сердца, снижает уровень холестерина в крови, препятствует образованию тромбов и воспалениям.

Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами и снижают риск рака, старения и дегенерации.

Витамины, минералы и микроэлементы, содержащиеся в орехах, а это витамины группы B, витамин Е, фолиевая кислота, магний, железо, цинк, кальций, селен, йод, медь, фосфор, калий и другие, необходимы для нормального функционирования нервной, иммунной, эндокринной, кроветворной и других систем организма

Что лечат орехи?

Орехи стимулируют развитие нейронов, могут улучшить работу мозга, память, концентрацию, обучаемость, творческие способности.

Повышают уровень гормонов удовольствия и релаксации, а также уменьшают стресс и депрессию.

Потребление орехов – это отличная профилактика диабета, лечение сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома.

Профилактика рака простаты, груди и других видов рака.

Поддержка здоровья ногтей, похудение и профилактика ожирения.

Грецкие орехи эффективны для восстановления мужской половой функции и поддержания мужской силы.

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