Проспорт
44
Ассист Довбика помог "Роме" одержать волевую победу и возглавить таблицу Серии А

Артем сделал голевой пас пяткой в матче с "Фиорентиной".

Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик / © Associated Press

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик отличился результативной передачей в поединке 6-го тура итальянской Серии А против "Фиорентины" .

28-летний украинец вышел в стартовом составе "волков" и на 22-й минуте пяткой сбросил мяч на Матиаса Суле, который сравнял счет во встрече.

Перед этим на 14-й минуте за "фиалок" забил Мойзе Кин, открыв счет в поединке.

На 30-й минуте римляне вышли вперед – после передачи Суле точный удар нанес Брайан Кристанте. В итоге этот гол стал решающим – подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали выездную победу со счетом 1:2.

Отметим, что Довбик провел на поле 59 минут, после чего его заменил Пауло Дибала.

В этом сезоне Артем забил один гол и отдал один ассист в 7 матчах на клубном уровне.

Обзор матча "Фиорентина" – "Рома"

После этой победы "Рома" (15 очков) возглавила турнирную таблицу Серии А. "Фиорентина" находится на 17-й позиции, имея в своем активе всего три балла.

В следующем туре "Рома" 18 октября примет "Интер", а "Фиорентина" днем позже на выезде сразится с "Миланом".

