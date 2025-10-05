- Дата публикации
Ассист Довбика помог "Роме" одержать волевую победу и возглавить таблицу Серии А
Артем сделал голевой пас пяткой в матче с "Фиорентиной".
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик отличился результативной передачей в поединке 6-го тура итальянской Серии А против "Фиорентины" .
28-летний украинец вышел в стартовом составе "волков" и на 22-й минуте пяткой сбросил мяч на Матиаса Суле, который сравнял счет во встрече.
Перед этим на 14-й минуте за "фиалок" забил Мойзе Кин, открыв счет в поединке.
На 30-й минуте римляне вышли вперед – после передачи Суле точный удар нанес Брайан Кристанте. В итоге этот гол стал решающим – подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали выездную победу со счетом 1:2.
Отметим, что Довбик провел на поле 59 минут, после чего его заменил Пауло Дибала.
В этом сезоне Артем забил один гол и отдал один ассист в 7 матчах на клубном уровне.
Обзор матча "Фиорентина" – "Рома"
После этой победы "Рома" (15 очков) возглавила турнирную таблицу Серии А. "Фиорентина" находится на 17-й позиции, имея в своем активе всего три балла.
В следующем туре "Рома" 18 октября примет "Интер", а "Фиорентина" днем позже на выезде сразится с "Миланом".