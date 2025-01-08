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Лідери Франції та Британії говоритимуть про Україну та глобальні виклики

Лідери Франції та Британії говоритимуть про Україну та глобальні виклики

Кір Стармер і Еммануель Макрон / Фото: Sky News

Не виключено, що у бесіді згадають і про обраного президента США Дональда Трампа і його соратника Ілона Маска.

9 січня прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у своїй заміській резиденції у графстві Бакінгемшир.

Про це передає Sky News.

Речник Старемера повідомив, що лідери обговорять "сфери співробітництва та спільні глобальні проблеми, серед яких – підтримка України, технології та штучний інтелект, економічне зростання й боротьба з нелегальною міграцією".

Не виключено, що у бесіді згадають і про обраного президента США Дональда Трампа і його соратника Ілона Маска, який дедалі більше втручається у внутрішню політику Європи.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та закликав провести нові вибори. 

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