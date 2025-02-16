Замороження допомоги USAID: що означає для України

За словами Зеленського, Україна не отримувала значних прямих бюджетних надходжень від USAID, а заморожені кошти стосуються окремих програм.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе знайти шляхи закриття фінансових прогалин, спричинених замороженням коштів USAID. Особливо критичним залишається фінансування енергетичного сектору та допомога ветеранам.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

За словами Зеленського, Україна не отримувала значних прямих бюджетних надходжень від USAID, а заморожені кошти стосуються окремих програм. Зокрема, серед них — підтримка медицини, енергетики та ветеранських ініціатив.

"Енергетика зараз болюча тема, адже вона постійно перебуває під ударами. Але ми знайдемо спосіб перекрити цей дефіцит. Особливо важливим залишається питання ветеранів. Ми не можемо їх залишити без підтримки, будемо робити все можливе", — наголосив президент.

Також Зеленський зазначив, що частина заморожених коштів спрямовувалася на інфраструктурні проєкти, але точні обсяги залишаються невідомими через децентралізацію фінансових потоків.

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"У деяких містах були прямі контракти з USAID. Також певну підтримку отримували організації та журналісти. Але я не можу точно сказати, які саме проєкти постраждали", — пояснив він.

Зеленський також зазначив, що вже звернувся до міністра фінансів із проханням надати детальний звіт про вплив замороження коштів USAID на бюджет України.

"Я попросив свого міністра фінансів показати, де нам потрібно знайти кошти, і він мені це продемонстрував. Так, ми впораємося", — підсумував президент.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) у "шахрайстві" з витратою коштів та “небаченій корупції”. Американський президент вимагає повністю закрити агентство.