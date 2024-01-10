"100 лет — минимум": в России умер врач, обещавший долголетие Путину

Российскому геронтологу, боровшемуся со старением с помощью пептидов, удалось дожить всего до 77 лет.

Один из ведущих российских геронтологов, основатель Института биорегуляции и геронтологии, академик РАН Владимир Хавинсон скончался в возрасте 77 лет. В 2017 году он обещал российскому президенту Путину "минимум 20 лет" активной жизни.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Ергашева.

Ученый, которого российские СМИ называли "личным геронтологом" президента Владимира Путина, с начала 1990-х занимался проблемами старения и продления активной жизни, зарегистрировав 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов.

Также читайте У Путина пытаются избавиться от самого влиятельного российского генерала

В 2017 году Путин наградил Хавинсона орденом Дружбы за особые достижения в области медицины. В преддверии награждения в интервью петербургскому изданию "Фонтанка" ученый, ссылаясь на Библию, утверждал, что ресурс человеческого организма может достигать 120 лет, а по меньшей мере составляет 100 лет.

"Это еще в Ветхом Завете написано, что Бог столько дал человеку. Максимальный рекорд Книги Гиннесса – 122 года прожила француженка Анна Кальман, в России рекорд – 117 лет Варвара Семенякова. Поэтому 100 лет – это минимум”, – уверял личный геронтолог Путина.

Хозяину Кремля в 2017 году он обещал "минимум 20 лет" активной жизни и называл его "образцом" с "блестящим потенциалом".

Хавинсон также отмечал, что медицина должна продлевать жизнь государственных деятелей, потому что "опытного лидера, как правило, заменить никем". "А без него в стране начнется политический кризис", – объяснял ученый.

"Открытие пептидов, а на их основе пептидных биорегуляторов принесло Хавинсону мировую известность", — написал Ергашев в некрологе.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что его перестали узнавать его школьные друзья и сокурсники.

Читайте также: