У Путина пытаются избавиться от самого влиятельного российского генерала

Для этого в РФ была создана специальная группа из числа офицеров информационного противоборства ВС РФ.

В Кремле видят огромную угрозу со стороны популярного в войсках командующего НДС генерала Михаила Теплинского. РосСМИ возобновила кампанию по его дискретидации.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в разведке.

По словам одного из собеседников, в руководстве российского Генштаба и Минобороны решили избавиться от Теплинского постепенно. Для этого в первую очередь будут уничтожать его имидж и поддержку со стороны армии, особенно в Воздушно-десантных войсках.

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"После неоднозначного поведения командующего ВДВ во время бунта Пригожина и его конфронтации с Шойгу и Герасимовым генерала Теплинского, скажем так, взяли на карандаш. Ему ничего не забыли и не простили, однако убрать сразу как Суровикина было невозможно, слишком он популярен в войсках", – добавил собеседник.

В частности, для этого была создана специальная группа из числа офицеров информационного противоборства ВС РФ (ИПб).

"Ими организована сеть каналов и групп в социальных сетях, которая создает и распространяет материалы, направленные на дискредитацию Теплинского", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что командующий российскими оккупантами "Днепр" генерал Теплинский издал приказ о формировании штурмовых подразделений из числа офицерского состава.

Тем временем глава РФ Владимир Путин отправил в отставку еще одного высокопоставленного генерала, ответственного за войну против Украины, по возвращении командиров "Азова".

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