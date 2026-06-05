Возвращение депортированных в Украину / © скриншот с видео

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В пятницу, 5 июня, в Украину удалось вернуть пятерых граждан, депортированных Россией с оккупированных территорий. Среди них — 74-летняя женщина в тяжелом состоянии, которая передвигается на коляске и нуждается в постоянном уходе.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам встречи с новым уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

По словам Лубинца, переговоры состоялись в день очередного обмена военнопленными и продолжались более трех часов. Ключевой темой стала попытка сохранить и расширить гуманитарный трек по возвращению военнопленных и гражданских лиц, находящихся в местах несвободы по обе стороны границы.

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Во время встречи стороны договорились продолжить ранее наработанные механизмы, в частности верификацию и возвращение военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских, обмен письмами и посылками между пленными и их семьями, а также взаимные посещения мест содержания и установления судьбы пропавших без вести.

Отдельно согласовано проведение верификации всех имеющихся списков военнопленных и гражданских лиц, находящихся в неволе.

Лубинец сообщил, что первым практическим результатом договоренностей стало возвращение пятерых граждан Украины. При поддержке Международного комитета Красного Креста удалось также воссоединить три семьи. Самой старшей из возвращенных — 84 года.

Отдельно он уточнил, что 74-летняя женщина, которая находится в тяжелом состоянии и передвигается на коляске, была депортирована из оккупированого Мариуполя. После возвращения она воссоединится со своей дочерью в Украине.

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Также стороны договорились о дальнейшем расширении гуманитарного трека, который, по словам омбудсмена, остается ключевым инструментом для решения вопросов возвращения людей из мест несвободы и установления судьбы пропавших без вести.

Напомним, в пятницу, 5 июня, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 185 защитников.

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