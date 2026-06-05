Принцесса Беатрис в расшитом камнями наряде появилась на тусовке с Ники Хилтон

Ники Хилтон и принцесса Беатрис / © Getty Images

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37-летняя принцесса выглядела очаровательно в расшитом драгоценными камнями платье-миди и соответствующем жакете, присоединившись к Ники Хилтон-Ротшильд и другим гостям на модном приеме.

Принцесса Йоркская дополнила образ черными туфлями-лодочками из замши, лаконичными золотыми серьгами-колечками, носила свое помолвочное и обручальное кольца. Волосы принцесса распустила и сделала макияж с акцентом на глаза и немного подчеркнула губы.

Ники Хилтон-Ротшильд и принцесса Беатрис / © Getty Images

Ники Хилтон-Ротшильд была одета в голубой плиссированный сарафан на тонких бретельках с цветочным принтом и голубые остроносые туфли на каблуках. Белокурые волосы Ники распустила и уложила красивыми волнами, а также надела украшение на шею с подвеской и браслет на запястье. Макияж на ее лице также был выразительный, она подчеркнула и глаза и губы.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как брак с принцессой Беатрис помог ее мужу Эдоардо сделать успешный бизнес.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

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