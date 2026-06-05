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Принцесса Беатрис в расшитом камнями наряде появилась на тусовке с Ники Хилтон
Дочь Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сары Фергюсон - принцесса Беатрис - присоединилась к Ники Хилтон на мероприятии ALICE + OLIVIA в лондонском магазине.
37-летняя принцесса выглядела очаровательно в расшитом драгоценными камнями платье-миди и соответствующем жакете, присоединившись к Ники Хилтон-Ротшильд и другим гостям на модном приеме.
Принцесса Йоркская дополнила образ черными туфлями-лодочками из замши, лаконичными золотыми серьгами-колечками, носила свое помолвочное и обручальное кольца. Волосы принцесса распустила и сделала макияж с акцентом на глаза и немного подчеркнула губы.
Ники Хилтон-Ротшильд была одета в голубой плиссированный сарафан на тонких бретельках с цветочным принтом и голубые остроносые туфли на каблуках. Белокурые волосы Ники распустила и уложила красивыми волнами, а также надела украшение на шею с подвеской и браслет на запястье. Макияж на ее лице также был выразительный, она подчеркнула и глаза и губы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как брак с принцессой Беатрис помог ее мужу Эдоардо сделать успешный бизнес.