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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

Дочь легендарного Боно из U2 пришла на премьеру фильма в оригинальном ансамбле

34-актриса надела интересное сочетание вещей, которое выбрала бы не каждая.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Ив Хьюсон

Ив Хьюсон / © Associated Press

Ирландская актриса Ив Хьюсон, которая также является дочерью легендарного певца Боно из группы U2, пришла на презентацию фильма «День истины». В этой новой картине Стивена Спилберга она исполнила одну из ролей.

Актриса надела на подую интересное сочетание вещей, ведь на ней была голубая немного помятая рубашка, которую она носила чтобы продемонстрировать красный топ, а таком черная легкая юбка.

Ив Хьюсон / © Associated Press

Ив Хьюсон / © Associated Press

Ив дополнила образ очками и черными лаконичными туфлями-лодочками на каблуках. Ее макияж был простым и нюдовым.

Ив Хьюсон / © Associated Press

Ив Хьюсон / © Associated Press

Также актриса вышла на красную дорожку, где продемонстрировала черное сатиновое платье с бретельками.

Ив Хьюсон / © Associated Press

Ив Хьюсон / © Associated Press

Также мероприятие посетила актриса Эмили Блант в ансамбле от Stella McCartney.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
66
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