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- Шоу-бизнес
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Дочь легендарного Боно из U2 пришла на премьеру фильма в оригинальном ансамбле
34-актриса надела интересное сочетание вещей, которое выбрала бы не каждая.
Ирландская актриса Ив Хьюсон, которая также является дочерью легендарного певца Боно из группы U2, пришла на презентацию фильма «День истины». В этой новой картине Стивена Спилберга она исполнила одну из ролей.
Актриса надела на подую интересное сочетание вещей, ведь на ней была голубая немного помятая рубашка, которую она носила чтобы продемонстрировать красный топ, а таком черная легкая юбка.
Ив дополнила образ очками и черными лаконичными туфлями-лодочками на каблуках. Ее макияж был простым и нюдовым.
Также актриса вышла на красную дорожку, где продемонстрировала черное сатиновое платье с бретельками.
Также мероприятие посетила актриса Эмили Блант в ансамбле от Stella McCartney.