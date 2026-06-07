"Заоблачная российская наглость": Зеленский об ударе РФ по хранилищу ядерных отходов

Зеленский об ударе РФ по хранилищу ядерных отходов / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по хранилищу ядерных отходов вблизи Чернобыльской атомной электростанции По его словам, все профильные министерства работают над тем, чтобы партнеры узнали, что произошло сегодня ночью.

Об этом президент написал в Телеграмм-канале.

Зеленский об атаке россиян на хранилище ядерных отходов ЧАЭС

Президент прокомментировал удар дроном РФ по хранилищу ядерных отходов ЧАЭС. Он заявил, что «Шахед» поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

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Сейчас МИД Украины, Министерство энергетики и все профильные службы занимаются тем, чтобы донести информацию до иностранных партнеров.

«Сегодня россияне вновь нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской атомной станции. Объект чрезвычайно критической инфраструктуры. И очень подлый российский удар», — написал Зеленский.

По словам Зеленского, Россия сознательно атаковала этот объект.

«По состоянию на данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно облачной российской наглости».

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Президент призвал партнеров к реальным шагам, чтобы россияне почувствовали, что их террористическая война — удар по самой России.

За ночь россияне атаковали несколько областей Украины. За всю неделю РФ выпустила против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 КАБ.

Зеленский призвал увеличивать давление на Россию и поблагодарил партнеров, которые помогают Украине.

Что известно об атаке на хранилище ядерного топлива

Напомним, в ночь на 7 июня российский дрон типа «Shahed» попал в здание приема контейнеров Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), что в Чернобыльской зоне отчуждения за 15 км от ЧАЭС.

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По информации «Энергоатома» и Генштаба ВСУ, сооружение получило частичные повреждения, а пожар на площади 40 кв.м. оперативно потушили. На момент атаки отработанного топлива в здании не было, среди работников никто не пострадал, а радиационный фон на площадке остается в пределах нормы.

В «Энергоатоме» и Генштабе подчеркнули, что этот инцидент является очередным актом ядерного терроризма со стороны Кремля, который сознательно создает угрозы для глобальной безопасности и игнорирует международное право. Вооруженные Силы Украины подчеркнули, что вся ответственность за ядерные риски лежит на России.

Зачем Кремль придумал «атаку ВСУ на ЗАЭС»

Напомним, РФ совершила очередную информационную и военную провокацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Глава «Росатома» обвинил ВСУ в якобы атаке беспилотника на оптоволоконном управлении по машинному залу шестого энергоблока станции. Он заявил якобы об образовании дыры в стене и пожаловался на это МАГАТЭ.

В Силах обороны Юга категорически опровергли эти обвинения и назвали их очередной попыткой ядерного шантажа, дискредитации Украины и переключения внимания международного сообщества от российских преступлений и поражений на фронте.

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Украинские военные сообщили, что действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, а озвученная РФ версия не выдерживает проверки фактами: у ВСУ нет дронов с заявленными характеристиками и радиусом действия, а сама станция защищена многоуровневым дымовым занавесом оккупантов.

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