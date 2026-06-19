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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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83
Время на прочтение
1 мин

Штрафы за переводы на карту: когда налоговая может обратить внимание на ваши счета

По словам юриста, банк может заблокировать счет, если поступления превышают 100 тыс. грн в месяц, резко выросли или выглядят подозрительно.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Банковские переводы

Банковские переводы

Регулярные переводы на карту могут заинтересовать налоговую — и обойтись штрафом в десятки тысяч гривен.

Юрист Евгений Булименко объяснил в комментарии РБК-Украина, когда именно это может произойти.

«Если поступления систематические и похожие на доходы от услуг или торговли, с них должны уплачиваться НДФЛ (18%) и военный сбор (5%)», — говорит юрист. И отмечает, что за неуплату — штраф от 5% до 25% от суммы долга плюс пеня.

«Если ведете бизнес без регистрации ФЛП — штраф от 17 000 до 85 000 грн с возможной конфискацией средств», — отмечает он.

Кроме того, по словам юриста, банк может заблокировать счет, если поступления превышают 100 тыс. грн в месяц, резко выросли или выглядят подозрительно.

Напомним, украинцы часто переводят деньги через банковские карты — в частности, как подарки. Но закон обязывает декларировать такие операции и платить налоги, если они квалифицируются как доход.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
83
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