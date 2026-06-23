Пожар на ТЭЦ в Керчи 23 июня / © соцмережі

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После удара по ТЭЦ в районе Аршинцево вспыхнул масштабный пожар, в результате чего жители Крыма снова остались без света.

Видео и фото последствий атаки публикуют крымские паблики.

Местные жители сообщают, что огонь распространился на резервуар энергетического объекта.

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Пожар таких масштабов, клубы черного дыма достигают протяженностью 47 километров. Об этом свидетельствуют данные спутниковой съемки, пишет мониторинговая группа «Крымский ветер».

Также в Сети информируют о прилете и пожаре рядом с ТЦ «Доброцен» в Симферополе.

© соцмережі

© соцмережі

В Керчи после удара разразился масштабный пожар на ТЭЦ: Крым остался без света (3 фото) © соцмережі © соцмережі © соцмережі

Крым остался без света

Из-за пожара, возникшего на ТЭЦ, большая часть Крыма осталась без электроснабжения. Оккупационная «власть» не подтверждает атаку по объекту и причиной отсутствия света называет «технологические нарушения».

По данным оккупационного ведомства «Крымэнерго», обесточены:

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Евпатория,

Саки,

Красноперекопск,

Джанкой,

а также Красноперекопский,

Сакский,

Джанкойский,

Красногвардейские районы.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение обещают возобновить в течение суток.

© соцмережі

Взрывы в Крыму — последние новости:

В Крыму ночью 23 июня возник пожар на крупной электроподстанции. Об этом свидетельствуют снимки со спутника NASA. Пожар был зафиксирован в Советском районе на электроподстанции «Насосная-2».

А уже утром оккупационная «власть» жаловалась на удар по соединяющему Геническ и Арабатскую стрелку мосту. Россияне были вынуждены перекрыть переправу. Коллаборационист Владимир Сальдо заявляет о ракетном ударе. Украина не комментировала.

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