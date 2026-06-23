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В Керчи после удара по ТЭЦ вспыхнул масштабный пожар — Крым остался без света (фото, видео)
Пожар таких масштабов, что клубы черного дыма доходят до 47 километров, свидетельствуют данные спутниковой съемки.
После удара по ТЭЦ в районе Аршинцево вспыхнул масштабный пожар, в результате чего жители Крыма снова остались без света.
Видео и фото последствий атаки публикуют крымские паблики.
Местные жители сообщают, что огонь распространился на резервуар энергетического объекта.
Пожар таких масштабов, клубы черного дыма достигают протяженностью 47 километров. Об этом свидетельствуют данные спутниковой съемки, пишет мониторинговая группа «Крымский ветер».
Также в Сети информируют о прилете и пожаре рядом с ТЦ «Доброцен» в Симферополе.
В Керчи после удара разразился масштабный пожар на ТЭЦ: Крым остался без света (3 фото)
Крым остался без света
Из-за пожара, возникшего на ТЭЦ, большая часть Крыма осталась без электроснабжения. Оккупационная «власть» не подтверждает атаку по объекту и причиной отсутствия света называет «технологические нарушения».
По данным оккупационного ведомства «Крымэнерго», обесточены:
Евпатория,
Саки,
Красноперекопск,
Джанкой,
а также Красноперекопский,
Сакский,
Джанкойский,
Красногвардейские районы.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение обещают возобновить в течение суток.
Взрывы в Крыму — последние новости:
В Крыму ночью 23 июня возник пожар на крупной электроподстанции. Об этом свидетельствуют снимки со спутника NASA. Пожар был зафиксирован в Советском районе на электроподстанции «Насосная-2».
А уже утром оккупационная «власть» жаловалась на удар по соединяющему Геническ и Арабатскую стрелку мосту. Россияне были вынуждены перекрыть переправу. Коллаборационист Владимир Сальдо заявляет о ракетном ударе. Украина не комментировала.