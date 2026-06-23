Завтрак королевы Камиллы полезен для сердца: что ест жена короля Чарльза утром

Королева Камилла / © Associated Press

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Сын Камиллы - Том Паркер Боулз - ранее рассказывал об удивительно простом завтраке, которым наслаждается каждое утро его мать, королева Камилла.

Хотя блюдо, несомненно, простое, Том объяснил, что Ее Величество добавляет в него ложку домашнего ингредиента, который она хранит на своей кухне. Этот классический завтрак также получил высокую оценку Британского фонда сердца (BHF) за свои полезные для сердца свойства благодаря высокому содержанию клетчатки, пишет журнал Ok!.

Королева Камилла / © Associated Press

В своей книге «Кулинария и корона», опубликованной в 2024 году, Том написал: «Зимой моя мать, королева Камилла, каждый день ест овсянку — простую, за исключением небольшого количества собственного меда. Ульи находятся в глубине поля в Реймилле, в доме, где мы с сестрой провели последние годы нашей юности. Этот мед нежный и мягкий, его одинаково хорошо добавлять как в хороший дарджилингский чай, так и в кашу или йогурт», - сказал Том.

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Том Паркер-Боуоз / © Getty Images

Как уже отмечалось, Британский фонд сердца ранее ставил овсяную кашу выше гранолы, кукурузных хлопьев, мюсли и даже отрубей как наиболее полезный для сердца вариант завтрака. Это во многом объясняется содержанием бета-глюкана — растворимой клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина при ежедневном потреблении не менее 3 г в рамках сбалансированного, здорового питания.

А вот король Чарльз предпочитает есть на завтрак совсем другую еду, что же это мы подробнее рассказывали ранее.

Королева Камилла / © Getty Images

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