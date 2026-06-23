- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 761
- Время на прочтение
- 1 мин
Новые взрывы в Крыму и атака РФ на украинские города: главные новости ночи 23 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 июня 2026 года:
Россия атаковала Запорожье: в городе вспыхнули пожары, повреждены АЗС и жилой дом (фото) Читать дальше –>
Россия ударила авиацией по Сумам: загорелся троллейбус, ранены (фото) Читать дальше –>
В Крыму продолжается массированная атака дронов: в Керчи раздаются взрывы, перекрыт мост Читать далее –>
Россия атаковала Запорожский район: повреждены дома, два пожилых человека пострадали Читать дальше –>
В Крыму пожар на большой электроподстанции увидел спутник NASA Читать далее –>
Комментарии
Сортировать: