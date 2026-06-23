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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
761
Время на прочтение
1 мин

Новые взрывы в Крыму и атака РФ на украинские города: главные новости ночи 23 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 июня 2026 года:

  • Россия атаковала Запорожье: в городе вспыхнули пожары, повреждены АЗС и жилой дом (фото) Читать дальше –>

  • Россия ударила авиацией по Сумам: загорелся троллейбус, ранены (фото) Читать дальше –>

  • В Крыму продолжается массированная атака дронов: в Керчи раздаются взрывы, перекрыт мост Читать далее –>

  • Россия атаковала Запорожский район: повреждены дома, два пожилых человека пострадали Читать дальше –>

  • В Крыму пожар на большой электроподстанции увидел спутник NASA Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
761
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