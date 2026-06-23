В разведке США начали массовые увольнения: новый руководитель Трампа взялся за чистку - CNN

США / © pixabay.com

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Новоназначенный исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Пулте уже в первый день работы начал масштабное сокращение персонала.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника издания, увольнения касаются так называемых представителей "глубинного государства" - влиятельных чиновников и должностных лиц, годами работавших в федеральных структурах США.

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Наибольшее сокращение затронули две ключевые структуры американской безопасности — Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности.

По данным журналистов, президент США Дональд Трамп поручил Пулте сократить сотни сотрудников. На прошлой неделе новый глава неожиданно прибыл в офис на день раньше запланированного и сразу пригласил полный список работников ведомства.

Руководителям структурных подразделений предоставили срочное распоряжение предоставить списки персонала. Внутри разведсообщества это связывают с подготовкой к дальнейшим массовым увольнениям.

Назначение Пулте уже вызвало резкую реакцию посреди демократов в Конгрессе США. Они предупреждают, что резкое сокращение штата может ослабить систему национальной безопасности страны.

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Сенаторы Mark Warner и Jim Himes направили новому руководителю официальное письмо, в котором напомнили, что аппарат Нацразведки был создан после терактов 11 сентября 2001 именно для предотвращения подобных угроз в будущем.

Американские законодатели также подчеркнули, что у Пулте нет опыта работы в разведывательной сфере, поэтому столь быстрые кадровые изменения могут создать серьезные риски для безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, 30 апреля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Германии .

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