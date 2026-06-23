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В разведке США начали массовые увольнения: новый руководитель Трампа взялся за чистку - CNN
В США начались масштабные кадровые сокращения в аппарате Национальной разведки после назначения Дональдом Трампом нового временного руководителя ведомства Билла Пулте.
Новоназначенный исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Пулте уже в первый день работы начал масштабное сокращение персонала.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
По информации собеседника издания, увольнения касаются так называемых представителей "глубинного государства" - влиятельных чиновников и должностных лиц, годами работавших в федеральных структурах США.
Наибольшее сокращение затронули две ключевые структуры американской безопасности — Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности.
По данным журналистов, президент США Дональд Трамп поручил Пулте сократить сотни сотрудников. На прошлой неделе новый глава неожиданно прибыл в офис на день раньше запланированного и сразу пригласил полный список работников ведомства.
Руководителям структурных подразделений предоставили срочное распоряжение предоставить списки персонала. Внутри разведсообщества это связывают с подготовкой к дальнейшим массовым увольнениям.
Назначение Пулте уже вызвало резкую реакцию посреди демократов в Конгрессе США. Они предупреждают, что резкое сокращение штата может ослабить систему национальной безопасности страны.
Сенаторы Mark Warner и Jim Himes направили новому руководителю официальное письмо, в котором напомнили, что аппарат Нацразведки был создан после терактов 11 сентября 2001 именно для предотвращения подобных угроз в будущем.
Американские законодатели также подчеркнули, что у Пулте нет опыта работы в разведывательной сфере, поэтому столь быстрые кадровые изменения могут создать серьезные риски для безопасности Соединенных Штатов.
Напомним, 30 апреля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Германии .