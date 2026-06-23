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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала Запорожский район: повреждены дома, двое пожилых людей пострадали

Российские войска нанесли удар по Запорожскому району, в результате чего повреждены частные дома, вспыхнули пожары, а двое 73-летних местных жителей обратились за медицинской помощью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

В результате очередного российского удара по Запорожскому району повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки, за помощью к медикам обратились два человека.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Ивана Федорова , из-за вражеской атаки возникли пожары в частных домах. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадали двое местных жителей — 73-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им предоставили необходимую медицинскую помощь.

Специалисты продолжают устанавливать окончательные последствия очередного удара российских войск по региону.

На днях в Запорожье прозвучала серия взрывов . Предварительно, россияне нанесли девять ударов КАБам по областному центру. В результате вражеской атаки травмированы десять человек. Также известно о гибели пяти человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
40
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