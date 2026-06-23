Росія атакувала Запорізький район: пошкоджено будинки, двоє літніх людей постраждали

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Унаслідок чергового російського удару по Запорізькому району пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та господарські споруди, по допомогу до медиків звернулися двоє людей.

Як повідомив очільник Запорізьької ОВА Івана Федорова, через ворожу атаку виникли пожежі у приватних оселях. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жителів — 73-річний чоловік та 73-річна жінка. Їм надали необхідну медичну допомогу.

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Наразі фахівці продовжують встановлювати остаточні наслідки чергового удару російських військ по регіону.

Днями у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Попередньо, росіяни завдали дев’ять ударів КАБами по обласному центру. Внаслідк ворожої атаки травмовано десять людей. Також відомо про загибель п’ятьох людей.

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