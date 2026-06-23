У Криму триває масована атака дронів: у Керчі лунають вибухи, перекрито міст

Крим

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У тимчасово окупованому Криму вночі 23 червня триває масована атака безпілотників. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер».

За повідомленнями місцевих жителів, у Керчі о 01:43 над районом гори Мітрідат пролунав дуже потужний вибух. Уже о 01:57 очевидці повідомляють про нові вибухи, проліт дрона та роботу мобільних вогневих груп росіян, які відкривають вогонь по цілях у небі.

Також у районі Керченського мосту триває активна робота російської протиповітряної оборони. Окупаційна влада перекрила рух мостом, а очевидці повідомляють про стрілянину трасувальними боєприпасами поблизу переправи.

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Окрім цього, два вибухи чули мешканці Феодосії близько 00:58.

У Сімферополі та частині Сімферопольського району фіксують перебої з електропостачанням — світло зникало приблизно на 10–15 хвилин. Аналогічна ситуація спостерігається і в Совєтському районі півострова.

Тим часом у Нижньогірському районі також чутно вибухи, місцеві жителі повідомляють про проліт дронів, а російська ППО намагається їх перехопити.

Інформація про наслідки атаки уточнюється, повітряна атака на окупований півострів продовжується.

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Деокупація Криму — останні новини

Нагадаємо, тимчасово окупований Крим опинився на порозі масштабної паливної та економічної кризи, а цьогорічне літо стане для місцевих мешканців серйозним випробуванням.

Раніше ми писали, що попри серйозні проблеми з дорогами, світлом і водою Росія не збирається добровільно йти з Криму. Для Кремля це не просто територія, а питання виживання влади.

Попри це радник міністра оборони України Сергій Стерненко 21 червня заявив, що на росіян у Криму чекають серйозні проблеми.

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