Крим залишився без світла: чому окупанти впровадили графіки відключень

Відключення світла / © УНІАН

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В тимчасово окупованому Криму та Севастополі запровадили графіки відключення електроенергії через масштабні аварії в енергосистемі півострова.

Про це повідомляє проєкт «Крим.Реалії» з посиланням на компанію «Крименерго».

Яка ситуація в Криму

Зазначається, проблеми з електропостачанням почалися 21 червня, торкнувшись північно-західних, центральних та південних районів тимчасово окупованого Криму. Вже наступного дня, 22 червня, російська окупаційна адміністрація низки міст та районів офіційно оприлюднила графіки обмежень.

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Зокрема, в Алушті, Джанкої, а також у Чорноморському, Нижньогірському та Красноперекопському районах запроваджено почергові вимкнення світла. У багатьох населених пунктах запроваджено режим «3 через 3».

«У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі Криму та Севастополя, у нашому районі діють віялові відключення електроенергії за графіком: 3 години без світла, 3 години з подачею електроенергії. Графік буде доведено до мешканців після погодження з профільними службами», — зазначив заступник голови російської адміністрації Чорноморського району Андрій Шатиренко.

Схожі графіки ввели і в Красноперекопському районі. У Судаку, як повідомив очільник окупаційної адміністрації Кирило Чебишев, світло вимикатимуть до трьох годин на добу, хоча чіткого розкладу поки немає. Крім того, у багатьох населених пунктах вирішили вимкнути вуличне освітлення, щоб зменшити навантаження на мережу.

Причину виникнення критичної ситуації в енергосистемі офіційно не озвучено. Водночас телеграм-канал «Крымский ветер» оприлюднив фото наслідків займання на Таврійській ТЕС під Сімферополем. Окупаційна влада не підтверджувала інформацію про можливі атаки на цей об’єкт. Також не надходило повідомлень щодо цього від Сил оборони України.

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Деокупація Криму — останні новини

Нагадаємо, тимчасово окупований Крим опинився на порозі масштабної паливної та економічної кризи, а цьогорічне літо стане для місцевих мешканців серйозним випробуванням.

Раніше ми писали, що попри серйозні проблеми з дорогами, світлом і водою Росія не збирається добровільно йти з Криму. Для Кремля це не просто територія, а питання виживання влади.

Попри це радник міністра оборони України Сергій Стерненко 21 червня заявив, що на росіян у Криму чекають серйозні проблеми.

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