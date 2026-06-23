Удар поблизу Харкова: Терехов спершу повідомив про ракетну атаку, але влучання в місті не підтвердилося

Ракета / © ТСН.ua

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Міський голова Ігор Терехов повідомив про ймовірне влучання двох ракет у Слобідському районі Харкова.

За його словами, інформація про наслідки ударів уточнювалася, а також існувала загроза нової атаки — у напрямку міста рухалася група ударних безпілотників. Жителів закликали негайно пройти в укриття та залишатися у безпечних місцях.

Втім, згодом Терехов уточнив, що попередня інформація про ракетне влучання безпосередньо у Слобідському районі не підтвердилася.

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За оновленими даними, удар стався за межами Харкова. Інформація щодо можливих наслідків наразі уточнюється.

Сили безпеки та місцева влада продовжують моніторити ситуацію через загрозу подальшої атаки російських дронів.

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