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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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58
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1 хв

Удар поблизу Харкова: Терехов спершу повідомив про ракетну атаку, але влучання в місті не підтвердилося

У Харкові ввечері оголосили ракетну небезпеку після повідомлень про можливе влучання у Слобідському районі, однак згодом міська влада уточнила, що удар стався за межами міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Міський голова Ігор Терехов повідомив про ймовірне влучання двох ракет у Слобідському районі Харкова.

За його словами, інформація про наслідки ударів уточнювалася, а також існувала загроза нової атаки — у напрямку міста рухалася група ударних безпілотників. Жителів закликали негайно пройти в укриття та залишатися у безпечних місцях.

Втім, згодом Терехов уточнив, що попередня інформація про ракетне влучання безпосередньо у Слобідському районі не підтвердилася.

За оновленими даними, удар стався за межами Харкова. Інформація щодо можливих наслідків наразі уточнюється.

Сили безпеки та місцева влада продовжують моніторити ситуацію через загрозу подальшої атаки російських дронів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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