Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російські війська вночі атакували Запоріжжя, внаслідок чого у різних районах міста виникли пожежі та зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Про наслідки ворожого удару повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, через атаку пошкоджено приватний житловий будинок, станцію технічного обслуговування автомобілів та автозаправну станцію.

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Росія атакувала Запоріжжя: у місті спалахнули пожежі, пошкоджено АЗС та житловий будинок (фото) (5 фото) © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

На місцях влучань працюють рятувальники та інші екстрені служби. Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнювалася, однак попередньо обійшлося без жертв і поранених.

Наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі ще встановлюють.

Днями у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Попередньо, росіяни завдали дев’ять ударів КАБами по обласному центру. Внаслідк ворожої атаки травмовано десять людей. Також відомо про загибель п’ятьох людей.

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