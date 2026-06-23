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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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26
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1 хв

Росія атакувала Запоріжжя: у місті спалахнули пожежі, пошкоджено АЗС та житловий будинок (фото)

Унаслідок чергової російської атаки на Запоріжжя в місті сталися кілька пожеж, пошкоджено приватний будинок, автозаправну станцію та СТО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська вночі атакували Запоріжжя, внаслідок чого у різних районах міста виникли пожежі та зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Про наслідки ворожого удару повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, через атаку пошкоджено приватний житловий будинок, станцію технічного обслуговування автомобілів та автозаправну станцію.

Росія атакувала Запоріжжя: у місті спалахнули пожежі, пошкоджено АЗС та житловий будинок (фото) (5 фото)

Атака на Запоріжжя_5 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_4 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_6 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_3 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_1 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

На місцях влучань працюють рятувальники та інші екстрені служби. Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнювалася, однак попередньо обійшлося без жертв і поранених.

Наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі ще встановлюють.

Днями у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Попередньо, росіяни завдали дев’ять ударів КАБами по обласному центру. Внаслідк ворожої атаки травмовано десять людей. Також відомо про загибель п’ятьох людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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