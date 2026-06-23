Україна готова до прямих переговорів із РФ, але може переглянути умови припинення вогню — Мельник в ООН

Андрій Мельник / © Getty Images

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Україна залишається відкритою до прямих переговорів із Росією для досягнення справедливого миру, але може переглянути свої нинішні пропозиції, якщо міжнародна спільнота й надалі займатиме вичікувальну позицію.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, - пише Укрінформ.

За словами дипломата, за останній місяць Україна суттєво змінила динаміку війни. Він зазначив, що навіть російські військові блогери дедалі частіше визнають: Москва не здатна перемогти у війні.

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Мельник наголосив, що наслідки агресії Кремля дедалі сильніше відчуває сама Росія. За його словами, «бумеранг війни» вже повернувся на територію РФ, а росіяни вперше почали відчувати її реальні наслідки.

Окремо представник України заявив, що близько 40% російських нафтопереробних заводів уже пошкоджені, що послаблює можливості Кремля фінансувати військову машину.

Також, за його словами, останні атаки показали слабкість російської протиповітряної оборони. Навіть посилений захист навколо Moscow не здатен повністю захистити військові об’єкти.

Український дипломат нагадав, що Київ протягом останніх 15 місяців неодноразово закликав Раду Безпеки ухвалити резолюцію про повне та безумовне припинення вогню, однак ці ініціативи не були підтримані.

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«Ми готові до прямих переговорів із Росією відповідно до Статуту ООН. Але наше терпіння не безмежне», — наголосив Мельник.

Він додав, що якщо міжнародна спільнота не діятиме рішучіше, Україна може змінити свою нинішню позицію щодо перемир’я.

«Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом», — підкреслив дипломат.

Наприкінці виступу Мельник закликав Росію вивести війська з усіх окупованих територій України, заявивши, що Кремль не зможе утримати захоплені землі.

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Нагадаємо, що раніше ООН заявила про рекордну кількість жертв серед цивільних в Україні: найгірший показник від 2022 року

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