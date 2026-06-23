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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1720
Час на прочитання
1 хв

Нові вибухи у Криму та атака РФ на українські міста: головні новини ночі 23 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 червня 2026 року:

  • Росія атакувала Запоріжжя: у місті спалахнули пожежі, пошкоджено АЗС та житловий будинок (фото) Читати далі –>

  • Росія вдарила авіацією по Сумах: спалахнув тролейбус, є поранені (фото) Читати далі –>

  • У Криму триває масована атака дронів: у Керчі лунають вибухи, перекрито міст Читати далі –>

  • Росія атакувала Запорізький район: пошкоджено будинки, двоє літніх людей постраждали Читати далі –>

  • У Криму пожежу на великій електропідстанції побачив супутник NASA Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1720
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