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Нові вибухи у Криму та атака РФ на українські міста: головні новини ночі 23 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 червня 2026 року:
Росія атакувала Запоріжжя: у місті спалахнули пожежі, пошкоджено АЗС та житловий будинок (фото) Читати далі –>
Росія вдарила авіацією по Сумах: спалахнув тролейбус, є поранені (фото) Читати далі –>
У Криму триває масована атака дронів: у Керчі лунають вибухи, перекрито міст Читати далі –>
Росія атакувала Запорізький район: пошкоджено будинки, двоє літніх людей постраждали Читати далі –>
У Криму пожежу на великій електропідстанції побачив супутник NASA Читати далі –>
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