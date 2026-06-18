Илона Гвоздева похвасталась покупкой элитного авто от Mercedes за более чем 100 тысяч долларов

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинский хореограф Илона Гвоздева рассекретила покупку нового автомобиля от Mercedes.

В своем Instagram танцовщица призналась, что стала владелицей роскошного автомобиля. Знаменитость опубликовала кадры, где она позирует в салоне авто. Сначала Илона Гвоздева предстает перед машиной, которая была спрятана под черным покрывалом, а на капоте красовался красный бант. При этом танцовщица держала в руках ключи. Впоследствии хореограф сняла покрывало, а под ним красовался белый Mercedes.

Илона Гвоздева купила новое авто / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева также отметила, что очень гордится собой. Знаменитость призналась, что неоднократно слышала упреки, вроде, что танцами она ничего не заработает. Однако хореограф доказала обратное. Звезда подчеркнула, что благодаря своему упорному труду смогла самостоятельно приобрести авто от Mercedes.

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Илона Гвоздева купила новое авто / © instagram.com/ilonagvozdeva

«Мне говорили: „Да что ты заработаешь своими танцами?“. Говорили годами, особенно те, кто привык, что женщина должна ждать, терпеть или искать того, кто обеспечит. Я не ждала, я работала, у меня была четкая цель и в конце концов позволила себе ее воплотить в жизнь. И сегодня это моя машина, мои деньги и моя свобода. Без всяких условий и без какой-либо цены, которую стыдно назвать», — призналась знаменитость.

Илона Гвоздева купила новое авто / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева также подчеркнула, что важно никого не слушать, а уверенно идти к своей цели. Также хореограф поделилась, что теперь чувствует себя независимой и уверенной, что она может достичь многого.

«Самое дорогое в жизни — это не то, что можно купить. Это то, от чего не зависим. Свобода — это когда тебе ничего не нужно терпеть. И если кто-то вам говорит, что ваша мечта нереальна, шлите к трем чертям и двигайтесь вперед», — подчеркнула знаменитость.

Напомним, недавно Илона Гвоздева высказалась о стрессе и эмоциональном истощении. Также знаменитость честно призналась, что помогло ей справиться с неурядицами.

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