Звезда "Один дома" Калкин восхитил фото с невестой и в годовщину отношений растрогал признанием

Маколей Калкин и Бренда Сонг / © Associated Press

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Американский актер Маколей Калкин, который прославился благодаря роли Кевина в фильме «Один дома», сообщил о важном празднике в его семейной жизни.

В отношениях артиста и его невесты, актрисы Бренды Сонг, особенная дата. Ровно девять лет назад влюбленные начали встречаться и офицально стали парой. Маколей Калкин не обошел вниманием особенный день, а посвятил избраннице пост в Instagram.

Звезда «Один дома» опубликовал трогательное фото с Брендой Сонг. На снимке счастливый Маколей Калкин прижался к невесте, а та же обнимала его в ответ. Кстати, влюбленные даже были одеты в family look — они позировали в наряде светло-розового цвета.

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Маколей Калкин и Бренда Сонг / © instagram.com/culkamania

Кроме того, Маколей Калкин адресовал Бренде Сонг трогательные слова. Он признался, что возлюбленная кардинально изменила его жизнь. Артист стал очень счастливым. Калкин сожалеет только об одном, что судьба не свела их раньше.

«Сегодня для меня особенный день. Прошло 9 лет с тех пор, как моя жизнь изменилась навсегда. Удивительно отдавать себе отчет, что каждый пятый день моей жизни я имел честь просыпаться рядом с любовью своей жизни. Единственное, о чем я жалею, что нам не суждено провести вместе еще больше времени. Благодарю тебя за все, что у меня есть», — обратился к избраннице артист.

Отметим, Маколей Калкин и Бренда Сонг предпочитают конфиденциальность в вопросах, что касаются их личной жизни. Однако некоторые факты все же известны. Актеры закрутили роман летом 2017 года. Уже в январе 2022-го пара обручилась. У влюбленных есть двое общих сыновей.

Напомним, недавно украинский актер Константин Войтенко поздравлял жену с годовщиной отношений. Также артист показывал их общие романтические фото.

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