- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 1 хв
Світоліна здобула вольову перемогу над росіянкою на останньому турнірі перед Wimbledon-2026
Українка здійснила камбек у грі проти спортменки з держави-агресорки.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№8 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.
В 1/8 фіналу 31-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над "нейтральною" тенісисткою з російським паспортом Людмилою Самсоновою (№37 WTA) — 3:6, 6:3, 6:2.
Зазначимо, що Світоліна пропускала перше коло. Самсонова на старті турніру обіграла чешку Катержину Синякову з рахунком 6:3, 7:5.
За путівку до півфіналу Еліна позмагається з 52-ю ракеткою світу, китаянкою Сінь Ю Ван.
Попередніми змаганнями для українки був турнір WTA 500 у Берліні (Німеччина). Там Еліна дійшла до чвертьфіналу, де програла філіппінській тенісистці Александрі Еалі (№35 WTA) — 3:6, 4:6.
Турнір у Бад-Гомбурзі стане для Світоліної останнім перед Wimbledon-2026. Матчі основної сітки трав'яного мейджора відбудуться від 29 червня до 12 липня.