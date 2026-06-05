Стало відомо, скільки Костюк, Світоліна та інші українки заробили на Roland Garros-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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Стало відомі, скільки українські тенісистки заробили за свої виступи на Roland Garros-2026. Найбільше серед українок отримала Марта Костюк, яка за вихід до півфіналу має 750 000 євро призових.

Еліна Світоліна, яка у чвертьфіналі вибула саме від Костюк, заробила 470 000 євро.

Олександра Олійникова дійшла до третього кола та разом з парними матчами заробила 196 500 євро. Юлія Стародубцева завершила турнір із сумою 201 500 євро, враховуючи виступи в парі.

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Дар'я Снігур, дійшовши до другого кола, отримала 130 000 євро призових.

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська вибули в першому раунді одиночного розряду, але разом у парі дійшли до третього кола — кожна з них заробила по 109 500 євро.

Ще троє представників України не змогли подолати кваліфікацію: Катаріна Завацька отримала 48 000 євро, Віталій Сачко — 33 000 євро, Вероніка Подрез — 24 000 євро. Усі суми вказані до вирахування податків.

Раніше повідомлялося, що Костюк установила історичне досягнення на Roland Garros. Марта стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — 1993 та 1999 років.

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