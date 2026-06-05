ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, скільки Костюк, Світоліна та інші українки заробили на Roland Garros-2026

Найбільшу суму серед українок отримала Марта Костюк, яка дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Стало відомі, скільки українські тенісистки заробили за свої виступи на Roland Garros-2026. Найбільше серед українок отримала Марта Костюк, яка за вихід до півфіналу має 750 000 євро призових.

Еліна Світоліна, яка у чвертьфіналі вибула саме від Костюк, заробила 470 000 євро.

Олександра Олійникова дійшла до третього кола та разом з парними матчами заробила 196 500 євро. Юлія Стародубцева завершила турнір із сумою 201 500 євро, враховуючи виступи в парі.

Дар'я Снігур, дійшовши до другого кола, отримала 130 000 євро призових.

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська вибули в першому раунді одиночного розряду, але разом у парі дійшли до третього кола — кожна з них заробила по 109 500 євро.

Ще троє представників України не змогли подолати кваліфікацію: Катаріна Завацька отримала 48 000 євро, Віталій Сачко — 33 000 євро, Вероніка Подрез — 24 000 євро. Усі суми вказані до вирахування податків.

Раніше повідомлялося, що Костюк установила історичне досягнення на Roland Garros. Марта стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — 1993 та 1999 років.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie