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Перша ракетка світу з Білорусі влаштувала істерику в програному чвертьфіналі Roland Garros
Аріна Соболенко сенсаційно вилетіла з ґрунтового мейджора, після чого заявила, що хоче кинути теніс.
Перша ракетка світу Аріна Соболенко з Білорусі, яка виступає в нейтральному статусі через загарбницьку війну РФ проти України, влаштувала істерику під час чвертьфінального матчу Roland Garros-2026 проти "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер.
У другому сеті Соболенко вела з рахунком 6:3, 5:3, але після цього не змогла взяти жодного гейму. У підсумку лідерка світового рейтингу програла десять геймів поспіль і вилетіла з ґрунтового мейджора — 6:3, 5:7, 0:6.
Програючи матч, білоруска не стримували емоцій — кидала ракетку, била її об корт і навіть вибила м'яч, який їй подав болбой.
Пізніше сама тенісистка кричала на свою адресу: "Як ти мене задовбала, Аріно".
Вже після матчу Соболенко заявила, що хоче кинути теніс.
"Жодних думок, жодних емоцій. Я хочу кинути теніс просто зараз. Побачимо за кілька днів, чи зможу я повернутися до норми.
Я мала дуже хороші можливості у другому сеті, але зіпсувала їх. Після цього я не змогла відновитись ментально. Думаю, це і стало помилкою.
Я ніби потрапила у дуже глибоку, темну яму і просто не могла вибратись. Почала робити прості помилки, втрачати шанси, а суперниця грала все сміливіше.
Що нас не вбиває — робить сильнішими. Напевно, завтра проведу цілий день у кімнаті, де можна трощити все навколо. Можливо, це допоможе, а може й ні", — сказала Соболенко на пресконференції.
У півфіналі Шнайдер зустрінеться зі 114-ю ракеткою світу Маєю Хвалінською з Польщі, яка у чвертьфіналі обіграла "нейтральну" росіянку Анну Калінську.
Інша фіналістка Відкритого чемпіонату Франції визначиться в матчі між українкою Мартою Костюк та "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою.
Зазначимо, що Марта у чвертьфіналі здолала свою співвітчизницю Еліну Світоліну.
23-річна Костюк стала першою в історії України півфіналісткою Roland Garros в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — у 1993 та 1999 роках.
Марта вперше дійшла до півфіналу турніру Grand Slam — досі її найбільшим досягненням на мейджорах був чвертьфінал Australian Open-2024.
Обидва півфінали Roland Garros-2026 у жіночому одиночному розряді відбудуться у четвер, 4 червня. Поєдинок за участю Костюк розпочнеться орієнтовно о 16:00 за київським часом.