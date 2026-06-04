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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
530
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2 хв

Перша ракетка світу з Білорусі влаштувала істерику в програному чвертьфіналі Roland Garros

Аріна Соболенко сенсаційно вилетіла з ґрунтового мейджора, після чого заявила, що хоче кинути теніс.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Аріна Соболенко

Аріна Соболенко / © Associated Press

Перша ракетка світу Аріна Соболенко з Білорусі, яка виступає в нейтральному статусі через загарбницьку війну РФ проти України, влаштувала істерику під час чвертьфінального матчу Roland Garros-2026 проти "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер.

У другому сеті Соболенко вела з рахунком 6:3, 5:3, але після цього не змогла взяти жодного гейму. У підсумку лідерка світового рейтингу програла десять геймів поспіль і вилетіла з ґрунтового мейджора — 6:3, 5:7, 0:6.

Програючи матч, білоруска не стримували емоцій — кидала ракетку, била її об корт і навіть вибила м'яч, який їй подав болбой.

Пізніше сама тенісистка кричала на свою адресу: "Як ти мене задовбала, Аріно".

Вже після матчу Соболенко заявила, що хоче кинути теніс.

"Жодних думок, жодних емоцій. Я хочу кинути теніс просто зараз. Побачимо за кілька днів, чи зможу я повернутися до норми.

Я мала дуже хороші можливості у другому сеті, але зіпсувала їх. Після цього я не змогла відновитись ментально. Думаю, це і стало помилкою.

Я ніби потрапила у дуже глибоку, темну яму і просто не могла вибратись. Почала робити прості помилки, втрачати шанси, а суперниця грала все сміливіше.

Що нас не вбиває — робить сильнішими. Напевно, завтра проведу цілий день у кімнаті, де можна трощити все навколо. Можливо, це допоможе, а може й ні", — сказала Соболенко на пресконференції.

У півфіналі Шнайдер зустрінеться зі 114-ю ракеткою світу Маєю Хвалінською з Польщі, яка у чвертьфіналі обіграла "нейтральну" росіянку Анну Калінську.

Інша фіналістка Відкритого чемпіонату Франції визначиться в матчі між українкою Мартою Костюк та "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою.

Зазначимо, що Марта у чвертьфіналі здолала свою співвітчизницю Еліну Світоліну.

23-річна Костюк стала першою в історії України півфіналісткою Roland Garros в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — у 1993 та 1999 роках.

Марта вперше дійшла до півфіналу турніру Grand Slam — досі її найбільшим досягненням на мейджорах був чвертьфінал Australian Open-2024.

Обидва півфінали Roland Garros-2026 у жіночому одиночному розряді відбудуться у четвер, 4 червня. Поєдинок за участю Костюк розпочнеться орієнтовно о 16:00 за київським часом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
530
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