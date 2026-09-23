Зірка "Людини-павука" Магвайр після п'яти років судової тяганини офіційно розлучається

Тобі Магвайр і його колишня дружина / © Associated Press

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Зірка «Людини-павука» Тобі Магвайр та його колишня дружина Дженніфер Мейєр досягли домовленості щодо припинення шлюбу майже через п'ять років після подання документів на розлучення.

Як повідомляє TMZ, відповідні документи вже надійшли до суду. Подружжя погодилося юридично припинити шлюб і відновити статус неодружених. Тепер для набуття домовленістю чинності залишається лише рішення судді.

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Водночас Магвайр і Мейєр поки не врегулювали всі фінансові та майнові питання. Щоб уникати затяжних публічних суперечок, вони також погодилися залучити приватного суддю, який допомагатиме вирішувати спірні моменти в процесі завершення розлучення.

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Тобі Магвайр з ексдружиною / © Getty Images

Окремо колишнє подружжя має домовитися щодо питань, пов'язаних із їхнім неповнолітнім сином Отісом. Торік Тобі звернувся до суду з проханням встановити спільну юридичну та фізичну опіку над 16-річним хлопцем.

Актор також виступив за проведення приватної медіації щодо аліментів на дитину та можливих виплат колишній дружині. У документах він зазначав, що подружжя має шлюбний контракт.

У Тобі та Дженніфер є ще 18-річна донька Рубі. Оскільки вона вже повнолітня, питання щодо її опіки в межах розлучення не постає.

До слова, до розірвання шлюбу Магвайр і Мейєр ішли кілька років. Про розставання пара оголосила ще 2016 року після дев'яти років шлюбу. Втім, офіційно Дженніфер подала документи на розлучення лише у жовтні 2020-го.

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Тепер колишнє подружжя зробило черговий крок до юридичного завершення багаторічної історії. А редакція сайту ТСН.ua нещодавно пригадувала, як змінювався Тобі Магвайр після виходу фільму про Людину-павука. Відтоді минуло вже 24 роки.

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