Як приготувати томати конфі: простий рецепт у духовці

Томати конфі

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Слово «конфі» походить від французького confire — «зберігати», «консервувати». Так називають кулінарну техніку, за якої продукт повільно готують за відносно невисокої температури, традиційно — у жирі. Спочатку цей спосіб використовували насамперед для м’яса, яке готували та зберігали під шаром жиру. Згодом назву почали застосовувати й до овочів та інших продуктів, які повільно томлять в олії або з великою її кількістю.

Томати конфі виходять м’якими, насиченими та солодкуватими, але не перетворюються на звичайний томатний соус. Під час повільного приготування частина вологи випаровується, тому смак помідорів стає більш концентрованим. Оливкова олія допомагає їм залишатися ніжними та водночас переймає аромат томатів і спецій. У результаті виходить продукт, який можна подавати окремо або додавати до пасти, бутербродів, салатів та інших страв.

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Інгредієнти

сливоподібні помідори — 900 г;

оливкова олія — близько 240 мл;

сушений орегано — 1½ ч. л.;

цукор — ¾ ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

часник — 1–2 зубчики;

свіжа петрушка — 2 ч. л.

Як приготувати томати конфі

Розігрійте духовку до 120 °C.

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Помідори розріжте вздовж навпіл. У скляну або керамічну форму налийте приблизно половину оливкової олії та розкладіть томати зрізом догори.

Полийте їх рештою олії, посипте орегано, цукром і сіллю.

Поставте форму в духовку приблизно на 1 годину. Потім обережно переверніть помідори та запікайте ще 1 годину. Після цього знову переверніть зрізом догори й продовжуйте готувати приблизно 15–45 хвилин, доки томати не стануть дуже м’якими та насичено-червоними. Точний час залежатиме від їхньої стиглості та розміру.

Готові помідори перекладіть у миску, пересипаючи подрібненим часником і петрушкою. Полийте олією, що залишилася після запікання.

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Перед подачею можна залишити томати приблизно на 2 години, щоб смаки поєдналися. Вони добре смакують із підсмаженим багетом і сиром, а також підходять до пасти, бутербродів та інших страв.

Готові томати конфі перекладіть у чисту ємність, накрийте кришкою та поставте в холодильник. Залишати такі томати в банці за кімнатної температури «на зиму» не можна. Цей рецепт не призначений для консервування, помідори просто повільно запікаються в олії, але не проходять необхідної для безпечної заготівлі на тривале зберігання обробки.

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