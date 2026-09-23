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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Кейт у розкішній баклажановій сукні, а принц Вільям - оксамитовому піджаку: Уельські з'явилися на прем'єрі фільму

Принц та принцеса Уельські відвідали вчора увечері світову прем'єру фільму "Діггер" у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт Міддлтон та принц Вільям зустрілися на червоній доріжці з Томом Крузом на лондонській прем'єрі його нового фільму, яка відбулася у кінотеатрі ODEON Luxe Leicester Square.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт викликала фурор, з'явившись у розкішній баклажановій сукні від Jenny Packham з шовкового шифону з глибоким декольте, драпуванням на талії та струмливою спідницею. Взута Кетрін була в оксамитові туфлі-човники від Jimmy Choo, а в руках тримала клатч із оксамиту кольору бордо теж від Jimmy Choo.

Принцеса Кейт та Том Круз / © Associated Press

Принцеса Кейт та Том Круз / © Associated Press

Образ принцеса доповнила сережками-підвісками з діамантами і перлами від Collingwood (що раніше належали принцесі Діані) і намистом з аметистами у вигляді серця, що належало королеві-матері (виготовлено 1923 року, це був подарунок королеви Олександри леді Елізабет нагоди її весілля з герцогом Йоркським, майбутнім королем Георгом VI).

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Раніше це намисто носила королева Камілла.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Кейт зібрала волосся частково шпилькою ззаду, зробила виразний вечірній макіяж і сяяла. Її чоловік принц Вільям одягнув оксамитовий піджак, білу сорочку, краватку-метелика та чорні штани.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Нагадаємо, востаннє Уельські разом з'являлися на червоній доріжці кінопрем'єри понад чотири роки тому, коли приєдналися до Тома Круза на британській прем'єрі фільму «Топ Ган: Маверік» у травні 2022 року.

Кейт та Вільям Уельські та Том Круз / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські та Том Круз / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

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