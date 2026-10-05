У жакеті на голе тіло і спідниці з високим розрізом: модель у пікантному образі total black прийшла на фешншоу

Брукс Нейдер / © Getty Images

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Американська модель Брукс Нейдер відвідала показ Mugler, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Перед фотографами вона постала в ефектному образі total black.

На моделі був подовжений однобортний жакет із широкими плечима, об’ємними рукавами та підкресленою талією. Вона одягла його на голе тіло та застебнула на один ґудзик, зробивши акцент на глибокому V-подібному декольте.

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Брукс Нейдер / © Getty Images

Жакет Нейдер поєднала з асиметричною спідницею міді з дуже високим розрізом спереду, який відкривав одну ногу майже до стегна.

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Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками на шпильках і з вузькими ремінцями, а з прикрас обрала подовжені блискучі сережки.

У Брукс було укладання з локонами і боковим проділом, макіяж з акцентом на очах і світлий манікюр.

Нагадаємо, Брукс Нейдер у кроптопі та ультракороткій спідниці постала на вечірці з нагоди фіналу Чемпіонату світу з футболу у Нью-Йорку.

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