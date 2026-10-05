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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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335
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1 хв

У жакеті на голе тіло і спідниці з високим розрізом: модель у пікантному образі total black прийшла на фешншоу

Брукс Нейдер у чорному вбранні з пікантним акцентом привернула увагу на Паризькому тижні моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американська модель Брукс Нейдер відвідала показ Mugler, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Перед фотографами вона постала в ефектному образі total black.

На моделі був подовжений однобортний жакет із широкими плечима, об’ємними рукавами та підкресленою талією. Вона одягла його на голе тіло та застебнула на один ґудзик, зробивши акцент на глибокому V-подібному декольте.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Жакет Нейдер поєднала з асиметричною спідницею міді з дуже високим розрізом спереду, який відкривав одну ногу майже до стегна.

Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками на шпильках і з вузькими ремінцями, а з прикрас обрала подовжені блискучі сережки.

У Брукс було укладання з локонами і боковим проділом, макіяж з акцентом на очах і світлий манікюр.

Нагадаємо, Брукс Нейдер у кроптопі та ультракороткій спідниці постала на вечірці з нагоди фіналу Чемпіонату світу з футболу у Нью-Йорку.

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