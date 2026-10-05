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Спалах чуми в Росії: експерт оцінив загрозу легеневої форми
У разі виявлення чуми в Росії йдеться про можливий випадок саме легеневої форми, яка передається крапельним шляхом і має короткий інкубаційний період, проте офіційного лабораторного підтвердження наразі немає.
У Росії зафіксовано підозру на випадок легеневої чуми, яка є небезпечнішою за бубонну та може передаватися від людини до людини.
Про це в етері «Київ24» розповів лікар-епідеміолог Андрій Александрін.
Фахівець зауважив, що офіційного лабораторного підтвердження діагнозу наразі немає, однак коло контактних осіб становить близько 200 людей.
«Якби серед близько 200 контактних осіб уже відбулося зараження, перші випадки могли б проявитися через 2–3 дні через короткий інкубаційний період. Легенева чума може передаватися від людини до людини великими краплями під час кашлю, чхання або гучної розмови, але не поширюється повітряним шляхом так, як COVID-19», — наголосив епідеміолог.
Андрій Александрін також підкреслив, що хвороба має гострий перебіг, який супроводжується високою температурою, ознобом, слабкістю, кашлем і задишкою.
Раніше ми писали про те, що в Іркутській області Росії після смерті 27-річної жінки від чуми запровадили карантин у кількох медичних установах та масковий режим на одному з найбільших підприємств — Іркутському алюмінієвому заводі в Шелехові.
Нагадаємо, у Росії режим намагаються приховати справжні масштаби спалаху небезпечної хвороби. Влада оголосила карантин, ізолювала майже двісті осіб та скасувала масові заходи, однак офіційні особи уникають вживання слова «чума».