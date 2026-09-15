Атака на тепловоз. / © ДСНС

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Вночі проти 15 вересня російська армія атакувала Волинську область. «Приліт» стався у тепловоз.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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«На Волині сьогодні вночі внаслідок російського удару сталося загоряння тепловоза. Потерпілих немає», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці події працювали рятувальники ДСНС. Займання ліквідували о 5:17.

Через російську атаку загорівся тепловоз. / © ДСНС

Нагадаємо, вдень 12 вересня РФ влучила в потяг в Луцьку, який стояв на залізничному вокзалі. Зазначається, що працівники «УЗ» вчасно провели евакуацію. Минулося без потерпілих

Вже наступної ночі російські військові завдали удару по КПП «Ягодин». Атаковано АЗС. Внаслідок атаки також спалахнули фури. Зранку дрон РФ влучив у потяг «Київ — Варшава», що був за 2 км від держкордону.

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