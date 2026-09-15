ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2321
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала залізницю в одній з областей на заході: виникла пожежа — деталі (фото)

За даними рятувальників, минулося без потерпілих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на тепловоз.

Атака на тепловоз. / © ДСНС

Вночі проти 15 вересня російська армія атакувала Волинську область. «Приліт» стався у тепловоз.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

«На Волині сьогодні вночі внаслідок російського удару сталося загоряння тепловоза. Потерпілих немає», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працювали рятувальники ДСНС. Займання ліквідували о 5:17.

Через російську атаку загорівся тепловоз. / © ДСНС

Через російську атаку загорівся тепловоз. / © ДСНС

Нагадаємо, вдень 12 вересня РФ влучила в потяг в Луцьку, який стояв на залізничному вокзалі. Зазначається, що працівники «УЗ» вчасно провели евакуацію. Минулося без потерпілих

Вже наступної ночі російські військові завдали удару по КПП «Ягодин». Атаковано АЗС. Внаслідок атаки також спалахнули фури. Зранку дрон РФ влучив у потяг «Київ — Варшава», що був за 2 км від держкордону.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie