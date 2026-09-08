"Не узнала своего парня": женщина со "слепотой на лица" шокировала своей историей

Лицо и руки / © Credits

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Случайная встреча в супермаркете с собственным любимым человеком после полугода отношений закончилась недоразумением: девушка проходила мимо отдела хлопьев и среагировала только тогда, когда услышала его голос. Для многих это звучало бы как безразличие, но для людей с прозопагнозией это обыденность.

Об этом пишет BBC.

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Прозопагнозия или «слепота на лица» — это особое состояние, при котором человеку сложно или вообще невозможно запоминать и идентифицировать лицо. По данным ученых, это расстройство случается ориентировочно у 1 из 50 человек.

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Почему возникает слепота на лица

Эксперты выделяют две основные формы этого состояния:

Приобретенная: развивается вследствие физического повреждения головного мозга (например после инсульта или травмы). По словам профессора Борнмутского университета Сары Бейт, такие случаи происходят редко.

Врожденная: встречается чаще всего и проявляется с раннего детства. Она имеет генетическую подоплеку, хотя одного «гена слепоты» не существует — это сложный комплекс факторов.

На развитие способности распознавать лица могут влиять и србытия детства. Нарушения зрения в раннем возрасте (например, детская катаракта или необходимость носить окклюдер для глаза), ограниченные социальные контакты или нарушения аутистического спектра (из-за избегания зрительного контакта) способны нарушить формирование необходимых нейронных связей.

Как мозг воспринимает лицо

Процесс распознавания лиц опирается на целую сеть взаимосвязанных структур мозга:

Первичная обработка: зрительная информация поступает в затылку мозга, которая реагирует именно на контуры лица. Анализ и идентификация: информация движется к височной коре, где лицо сверяется с памятью, подтягивая имя, биографию и знакомство. Осознание: префронтальная кора формирует окончательное сознательное восприятие.

По словам нейронаучницы из Университета Бергамо Заиры Каттанео, у людей с прозопагнозией наблюдаются более слабые связи между этими отделами. К тому же с возрастом участки мозга естественно становятся менее избирательными, из-за чего ухудшение распознавания лиц может наблюдаться и у пожилых людей.

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Диагностика и попытки лечения

Для подтверждения диагноза используют специальные тесты, где наряду с опросами о ежедневном опыте проверяют способность узнавать известных личностей. Люди с прозопагнозией часто легко путают мировых звезд или политиков, например, могут идентифицировать одного известного ведущего, но не узнать популярных музыкантов, актеров или государственных деятелей.

В настоящее время действенного лекарства от прозопагнозии нет:

Электрическая стимуляция: ученые испытывают методики неинвазивного воздействия током на кожу головы для синхронизации нейронов, но это дает лишь незначительное ускорение реакции на несколько миллисекунд.

Упражнения для мозга: стандартные когнитивные тренировки показывают очень ограниченную эффективность.

Специалисты советуют использовать лайфхаки и адаптивные стратегии: приходить на встречи первыми в четко оговоренные места, а также запоминать людей по нетипичной походке, тембру голоса, прической или ярким деталям гардероба.

Раньше мы писали, какой вопрос стоит задавать себе каждое утро: ответ на него может изменить вашу жизнь.

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