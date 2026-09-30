"В свое время я расскажу правду": Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду на фоне громкого скандала покинул расположение сборной Португалии перед матчами Лиги наций с Данией и Норвегией

Об этом 41-летний бомбардир сообщил на своей странице в Instagram.

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Криштиану принял соответствующее решение после разговора с президентом португальской федерации футбола Педру Проэнси.

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"После пресс-конференции главного тренера сборной и после разговора с президентом Федерации футбола Португалии я принял решение покинуть расположение национальной сборной.

В свое время я расскажу правду всем португальцам о причинах, которые обусловили мой уход из национальной команды, которой я всегда преданно служил. Сейчас время пожелать удачи Португалии и всем моим партнерам по команде без исключения", — написал Роналду.

В предыдущем матче с норвежцами Криштиану впервые за 18 лет провел официальный поединок сборной на скамейке для запасных.

После игры СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Последний перед матчем заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение, и нападающий остался на скамейке для запасных.

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Из-за этого Роналду поссорился с главным тренером португальской сборной и проигнорировал тренировку команды во вторник, 29 сентября.

После двух сыгранных туров Португалия (6 очков) возглавляет группу 4 дивизиона А Лиги наций. Норвегия и Дания имеют по 3 балла. Уэльс (0) занимает последнюю строчку.

Матч третьего тура Дания — Португалия состоится в четверг, 1 октября, на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

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Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

На чемпионате мира-2026 он провел пять матчей, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала после поражения будущего чемпиона — Испании (0:1).

После поражения от испанцев Роналду не сдержал слез и объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.

Ранее сообщалось, что финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций.

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