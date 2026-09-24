Ельнур Мехтієв дав інтерв’ю: ENSO, «Урбан» та знайомство зі Столаром

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Фінансист Ельнур Мехтієв розповів про можливу участь у добудові одного з проєктів ENSO, пояснив характер своїх відносин з Артемом Колюбаєвим і Вадимом Столаром, а також прокоментував звинувачення щодо використання адміністративного ресурсу та операції фонду «Урбан» на 37,5 млн грн.

Ельнур Мехтієв заявив, що його компанія «Елар Ессет Менеджмент» наразі не управляє фондами, які інвестували у проєкти ENSO. За його словами, вкладення у ці об’єкти мають фонди кількох його партнерів, однак вони не перебувають під управлінням його КУА.

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Можлива участь у добудові проєктів ENSO

Водночас фінансист підтвердив інтерес до цього напряму. Його група розглядає можливість долучитися до одного з проєктів ENSO та працює над залученням фінансування. Мехтієв стверджує, що обсяг непроданих квадратних метрів у ЖК Poetica, Diadans і Fjord дає змогу завершити будівництво та навіть отримати економічний результат.

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Коментуючи можливий конфлікт інтересів, Мехтієв повідомив, що його брат Раміль був виконавчим директором девелопера та опосередковано має частку в холдингу. Водночас він заперечив, що брат був партнером або співвласником самих девелоперських проєктів.

Мехтієв також відкинув припущення про зв’язок українських проєктів ENSO з однойменною структурою в ОАЕ. Він наголосив, що ENSO є брендом, а не назвою української юридичної особи, а схожий логотип, на його думку, не доводить спорідненості компаній.

Що Мехтієв розповів про Артема Колюбаєва

Окремо фінансист прокоментував зв’язки з Артемом Колюбаєвим. За його словами, вони дружать понад 26 років. Свого часу саме Мехтієв запропонував Колюбаєву спробувати себе на фінансовому ринку. Після цього вони створили кілька спільних компаній, у яких Колюбаєв брав участь лише фінансово. До того ж, за словами фінансиста, Колюбаєв не має доступу до адміністративного ресурсу, зокрема й на ринках капіталу.

Мехтієв заперечив наявність зв’язку між Колюбаєвим і Вадимом Столаром. За його словами, вони не знайомі. Він додав, що це може підтвердити близьке оточення Колюбаєва, які знають про багаторічну дружбу та спільний бізнес Мехтієва з Колюбаєвим.

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Знайомство зі Столаром і перелік небажаних партнерів

Сам фінансист підтвердив знайомство зі Столаром, однак заявив, що востаннє контактував із ним або його представниками у 2022 році. Не дивлячись на звʼязок з ENSO, Мехтієв стверджує, що не працював на Столара. Деякі експерти висувають припущення, що це через те, що Столар був не єдиним власником проєктів, якими управляла компанія ENSO, а сам образ Столара було гіперболізовано.

Експерти також зазначають, що фонди оточення Столара обслуговували інші КУА.

У розмові з Mind згадали внутрішній перелік осіб, з якими група Мехтієва не встановлює ділових відносин. За його словами, до нього входять політично значущі особи. Конкретних прізвищ фінансист він не назвав, зазначивши, що перелік постійно доповнюється. Столар також може бути серед осіб у цьому списку, однак Мехтієв цього прямо не підтвердив.

За наявною інформацією Мехтієв попереджав потенційних клієнтів, що відмовить в обслуговувані, якщо в процесі обслуговування побачить серед повʼязаних осіб клієнтів Столара чи його оточення. За даними інших джерел, під час організації заходів на фондовому ринку Мехтієв просив учасників не залучати до них компанії, пов’язані зі Столаром.

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Ще одне контроверсійне питання стосувалося фонду «Урбан» та операції на 37,5 млн грн, пов’язаної із закупівлею м’яса в ОАЕ. Мехтієв визнав себе бенефіціаром фонду, проте наголосив, що «Урбан» не купував товар і не був стороною зовнішньоекономічного контракту, а лише надав позику українській компанії. За його словами, порушень валютного законодавства не було, а заборгованість вже повністю погашена. Назву компанії він не повідомив. Також Мехтієв окремо зазначив, що фонд «Урбан» не взаємодіяв із проєктами ENSO.

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