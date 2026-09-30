Вони дуже прив’язуються до господарів: 7 порід котів, яким важко залишатися самим

7 порід котів, які найгірше переносять самотність

Реклама

Котів заведено вважати незалежними тваринами, які спокійно залишаються вдома без господарів. Однак для деяких порід тривала самотність може стати серйозним джерелом стресу та навіть спричинити тривогу розлуки.

Про це повідомило видання Express з посиланням на Cats Protection.

Реклама

Як пояснюють фахівці, така поведінка може виникати навіть тоді, коли вдома залишається хтось інший. Кіт може гостро реагувати саме на відсутність конкретної людини, до якої найбільше прив’язаний.

Реклама

Про тривогу розлуки можуть свідчити неспокій, надмірне нявкання, незвична реакція на різкі звуки, відмова від їжі та прагнення частіше ховатися. Також тварина може справляти нужду поза лотком або інтенсивно дряпати меблі. У тяжчих випадках можливі блювання та розлади травлення.

Британська короткошерста

Ці коти зазвичай досить добре переносять певний час на самоті й не належать до найбільш нав’язливих порід. Водночас британські короткошерсті цінують товариство господарів, а надто тривала відсутність людей може спричинити у них стрес і тривожність.

Бенгальська

Бенгальські коти вирізняються активністю, допитливістю та високим інтелектом. Їм потрібно багато фізичної активності й розумової стимуляції, тому довгі години на самоті можуть даватися їм непросто. Власникам важливо приділяти таким улюбленцям достатньо часу та уваги.

Сіамська

Сіамські коти дуже соціальні, ласкаві та сильно орієнтовані на спілкування з людьми. Саме тому розлука з господарями може стати для них проблемою. У дослідженні, опублікованому в журналі PLOS One, сіамських котів назвали серед порід, у яких частіше спостерігали проблеми, пов’язані з розлукою.

Реклама

Бірманська

Грайливі та розумні бірманські коти здатні формувати дуже міцний зв’язок із господарями. Деякі з них навіть полюбляють приносити кинуті предмети під час гри. Через сильну прив’язаність тривале перебування без людини може спричинити у них тривогу.

Перська

Перських котів характеризують як спокійних, ніжних і ласкавих. Вони можуть сильно прив’язуватися до членів родини, водночас залишаючись сором’язливими з незнайомими людьми. Якщо таких котів часто й надовго залишати самих, вони можуть ставати тривожними та невпевненими.

Сфінкс

Сфінкси — енергійні, грайливі коти, яким потрібні увага, компанія та різноманітні заняття. Регулярне й тривале перебування на самоті може призвести до нудьги та стресу, а іноді й до деструктивної поведінки.

Оцикет

Оцикети люблять гратися та активно взаємодіяти з людьми. Нерідко вони особливо сильно прив’язуються до одного члена родини. Через потребу в соціальному контакті довга самотність може спричиняти стрес. Найкомфортніше таким котам у домі, де вони отримують достатньо уваги, спілкування та можливостей для активних ігор.

Реклама

Нагадаємо, раніше фахівці розкрили причини, через які коти обирають улюбленого члена родини та постійно перебувають поруч із ним.

Новини партнерів

Новини партнерів