У Туреччині кіт героїчно "збив" дрон лапою: епічне відео підкорює Мережу

Кіт збив дрон під час знімань / © скриншот з відео

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У Туреччині піймали на камеру відважного кота, який героїчно повалив лапою дрон. Коптер знімав мечеть зсередини і це збило тварину з пантелику.

Про це пише «Фокус».

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На опублікованих кадрах видно, як у залі мечеті в Туреччині пролітає дрон. Маленький котик опинився поруч із коптером, який йшов дуже низько. Тварина підняла лапу й, схоже, намагалась збити невідомий об’єкт.

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Момент збиття має кумедний вигляд.

Вірусне відео швидко розлетілося Мережею. Українці пишуть, що таких бойових котів не вистачає у наших Повітряних силах.

Нам треба котячі бригади Повітряних сил України»;

«У Туреччині такі польоти небезпечні, там такі ППО на кожному кроці»;

«Майбутній командир мобільної групи малої ППО»;

«Мабуть, український бойовий кіт у СЗЧ в Туреччині»;

«Кіт — хазяїн того району, і йому вирішувати, кому там літати, а кому ходити».

Раніше ми писали про те, як у Німеччині кіт відкрив кран на кухні та затопив квартиру. На місце довелось викликати рятувальників, поліція пообіцяла не карати пухнастика.

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