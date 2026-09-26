Буданов: У нас є шанс досягти миру

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Про це керівник ОП Кирило Буданов заявив в інтерв’ю NewsForce.

Він підкреслив, що альтернативи Вашингтону як посереднику наразі немає.

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«США неможливо замінити як посередника в цьому процесі - ніким у світі», – зазначив Буданов.

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За словами керівника ОП, особлива роль Сполучених Штатів пов’язана з їхньою економічною та військовою вагою.

«Сполучені Штати Америки – це економічна сила номер один у світі, військова сила номер один у світі. А єдине, що Росія поважає в цьому світі, – це сила»,

– пояснив він.

Водночас Буданов зауважив, що Москва поки не демонструє готовності завершити війну.

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«Станом на зараз ми не бачимо - якщо дивитися на дії Росії - що вона готова завершити зараз. Але такий час настане», – сказав керівник ОП.

Попри це, він наголосив, що можливість для мирного врегулювання залишається.

«З огляду на вплив США у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все від нас залежне, щоб цей мир настав», – зазначив Буданов.

Він також нагадав, що Україна виступає за негайне припинення вогню, тоді як Росія, за його словами, публічно заявляє про неготовність погодитися на такий крок.

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Раніше Кирило Буданов заявляв, що Україна готова до системної співпраці з США у сфері оборони і безпеки.

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