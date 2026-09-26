Чи вбив Гітлер свою племінницю, якою був одержимий? : нові знахідки ставлять під сумнів офіційну версію її смерті

Адольф Гітлер

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Нові архівні документи можуть поставити під сумнів офіційну версію смерті племінниці Адольфа Гітлера — Ангели «Гелі» Раубаль. 23-річну дівчину знайшли мертвою з вогнепальним пораненням у груди у квартирі Гітлера в Мюнхені у вересні 1931 року. Її загибель офіційно визнали самогубством. Втім, тепер з’явилися питання щодо можливої причетності самого фюрера.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

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Офіційна версія, якій вже 95 років, свідчить про те, що тіло Раубаль знайшли 19 вересня. Саме цю дату вказували у матеріалах мюнхенського поліцейського розслідування. Згідно з поліцейськими записами, того ранку особистий слуга німецького фюрера Георг Вінтер зламав зачинені з середини двері кімнати дівчини та виявив її тіло на підлозі. Поруч біля неї була зброя, яка належала Гітлеру.

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Смерть, оповита таємницями

Офіційна версія тривалий час ґрунтувалася на тому, що Гітлер напередодні виїхав із Мюнхена до Нюрнберга. Це вважалося доказом того, що він не міг бути причетним до смерті Раубаль.

Втім, німецький історик Гарольд Санднер стверджує, що тіло дівчини могли виявити о 10:15 ранку 18 вересня 1931-го — приблизно на добу раніше, ніж зазначалося раніше. Цю дату також містили два повідомлення про її смерть, знайдені в архівах. Якщо така хронологія підтвердиться, на момент виявлення тіла Гітлер ще перебував у Мюнхені. До Нюрнберга він вирушив лише вдень 18 вересня.

Санднер припускає, що розбіжності можуть свідчити про можливе приховування обставин смерті чиновниками, які симпатизували нацистській партії. Його дослідження вперше опублікував німецький журнал Der Spiegel, а детальніше історик викладе свої висновки в майбутній книзі.

Історик нацистської Німеччини Томас Вебер, який особисто ознайомився з дослідженням Санднера, спочатку поставився до нього скептично. Однак після аналізу матеріалів заявив, що нова версія може серйозно поставити під сумнів усталену хронологію смерті Раубаль.

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Історик Томас Вебер вважає, що якщо копії знайдених документів справжні, Гелі Раубаль померла на день раніше, ніж вважалося, а Гітлер на той момент ще перебував у Мюнхені. Три незалежні записи з датою 18 вересня, на його думку, роблять звичайну канцелярську помилку малоймовірною.

Водночас Вебер не вважає це доказом того, що Гітлер убив свою родичку. Він припускає, що нацисти могли приховувати обставини смерті з політичних причин, адже будь-який скандал міг зашкодити репутації Гітлера напередодні виборів.

Що пов’язувало Гітлера з його родичкою

Гелі Раубаль була донькою зведеної сестри Гітлера — Анґели. Протягом кількох років вона жила поруч із фюрером, адже її мати працювала у нього економкою. Однак 1929-го переїхала до його квартири в Мюнхені.

Історики припускають, що Адольф Гітлер був надзвичайно прив’язаний до Раубаль і навіть намагався контролювати її життя. Загалом, характер стосунків був власницьким. Водночас деякі дослідники навіть висували версію про інтимний характер їхніх відносин. Втім, вже багато років ця теорія залишається спірною.

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За словами історика Томаса Вебера, існували різні припущення щодо їхніх стосунків і причин смерті Раубаль.

«Існували припущення, що Гітлер мав нездорову одержимість Раубаль і кохав її, що його інтерес мав інцестуальний характер. А вбив він її через ревнощі, оскільки дівчина хотіла його покинути, або тому, що він усвідомив, що вона кохає когось іншого», — сказав Вебер.

Водночас сам науковець вважає версію про інтимний зв’язок малоймовірною, хоча поведінка Гітлера, на його думку, свідчила про сильну емоційну прив’язаність і «глибокий зв’язок».

Незадовго до смерті Раубаль, за даними істориків, вони посварилися через її плани поїхати з Мюнхена до Відня та займатися музикою.

Нові знахідки не дають остаточної відповіді на питання, як саме загинула Раубаль. Проте вони знову відкрили майже столітню загадку: що насправді сталося у квартирі Гітлера в день її смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з’ясували пікантний факт про геніталії Гітлера. Фюрер, ймовірно, мав синдром Каллмана, який впливає на розвиток статевих органів. Це генетичне захворювання може пояснити його сором’язливість у стосунках і відсутність дітей.

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