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День ангела 21 серпня: кого та як вітати з іменинами
21 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 21 серпня
21 серпня 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Павла, Марфу.
Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, доброзичливий, дружелюбний. В дорослому віці стає практичним, прямолінійним, цілеспрямованим.
Павло — латинське ім’я, перекладається як «наймолодший». В дитинстві здатний до співчуття, чуйний, надійний. В дорослому віці стає добрим, допитливим, має добре розвинену інтуїцію.
Марфа — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «володарка». В дитинстві гарно вчиться, активна, рухлива. В дорослому віці стає стриманою, ніжною, завзятою.
День ангела 21 серпня — душевні привітання в прозі
Прийми найкращі побажання в День ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає тебе, а кожен день приносить нові приводи для усмішки.
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Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел завжди тримав тебе під своїм крилом, а життя було наповнене щастям і любов’ю.
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З Днем ангела! Нехай у твоєму домі панують затишок, добро і достаток, а серце буде зігріте щирими почуттями.
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Щиро вітаю з днем твого небесного покровителя! Бажаю здоров’я, радості, гармонії та багато світлих днів попереду.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець допомагає долати всі труднощі, надихає на добрі справи й дарує щасливу долю.