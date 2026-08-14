Яке церковне свято в Україні 21 серпня

Церковне свято 21 серпня / © pexels.com

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21 серпня (3 вересня), в православному календарі день пам’яті святого апостола Тадея. Святий Тадей належить до числа дванадцяти апостолів Ісуса Христа. У Святому Письмі його ім’я згадується в переліках апостолів, однак про його життя відомо небагато. Це один із тих учнів Христа, які не прагнули слави, але своєю працею зробили великий внесок у поширення християнства.

У Євангеліях апостол Тадей також згадується під іменем Юда, син Якова (не плутати з Юдою Іскаріотом, який зрадив Христа). У різних християнських традиціях його називають Юдою Тадеєм або святим Тадеєм.

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Ім’я Тадей походить із давньоарамейської мови та може означати «відважний», «мужній» або «той, хто має велике серце». Саме ці риси, за переказами, характеризували його як учня Христа.

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Як і інші апостоли, Тадей був покликаний Ісусом Христом для особливої місії — нести людям звістку про спасіння, любов Бога та Царство Небесне.

Після зустрічі з Христом його життя повністю змінилося. Він став свідком багатьох чудес Спасителя, слухав Його проповіді, був присутній під час останніх подій земного життя Ісуса, а після Воскресіння отримав завдання продовжувати Христову справу.

Після Вознесіння Ісуса Христа апостоли вирушили в різні країни, щоб проповідувати Євангеліє. За церковними переказами, святий Тадей проповідував у Сирії, Месопотамії, Вірменії та інших східних землях.

Він навчав людей вірі в єдиного Бога, закликав залишити язичницькі звичаї та прийняти християнське вчення. Разом із проповіддю апостол зцілював хворих, підтримував убогих і навертав людей до нового життя у Христі.

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Особливо відомим є переказ про його місію в місті Едеса. За церковним переданням, Тадей прийшов туди та зцілив правителя Авгара, який страждав від тяжкої хвороби. Після цього багато мешканців міста прийняли християнську віру.

Як і багато інших апостолів, святий Тадей завершив своє життя мученицькою смертю. За переказами, він загинув у Вірменії, де продовжував проповідувати Христа.

Церковне свято 21 серпня — день пам’яті святої мучениці Васси

Свята мучениця Васса жила в перші століття християнства, у часи, коли послідовники Христа зазнавали переслідувань з боку язичницької влади Римської імперії.

За переказами, Васса була благочестивою християнкою, яка виховувала своїх дітей у вірі Христовій. Вона жила у місті Едеса або на території Малої Азії (у різних джерелах зустрічаються різні відомості) та відкрито сповідувала християнство, незважаючи на небезпеку.

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Її життя було присвячене молитві, вихованню дітей у християнських чеснотах та допомозі ближнім. Для неї віра була не просто словами, а основою щоденного життя.

Особливість подвигу святої Васси полягає в тому, що вона не лише сама прийняла християнство, а й передала віру своїм дітям.

За церковним переданням, її чоловік був язичником і виступав проти християнських переконань своєї родини. Коли стало відомо, що Васса та її діти сповідують віру в Христа, на них почалися переслідування.

Незважаючи на погрози та страждання, свята мати не зреклася Бога і підтримувала своїх дітей у випробуваннях. Вона закликала їх залишатися вірними Христу та не боятися смерті заради істини.

За переказами, свята Васса разом зі своїми дітьми — Феогнієм, Агапієм і Пістом — постала перед язичницьким судом.

Церковне свято в Україні 21 серпня за старим календарем

За старим календарем 21 серпня в Україні вшановували пам’ять єпископа Мирона Критського. За переказами, до прийняття єпископського сану Мирон був простим землеробом і відзначався милосердям до людей. Він допомагав нужденним, підтримував бідних і жив за християнськими чеснотами. Господь наділив його даром чудотворення, а його молитвами відбувалися зцілення та інші дивовижні події.

Прикмети 21 серпня

Народні прикмети 21 серпня / © pexels.com

Якщо вранці стоїть туман — очікували теплої та ясної погоди найближчими днями.

Якщо на небі багато хмар, але вони швидко розходяться — день буде погожим.

Сильний вітер 21 серпня — за прикметою, віщував вітряну осінь.

Що не можна робити 21 серпня

За давніми народними віруваннями, у Тадеїв день не рекомендували робити великі покупки чи витрачати гроші без потреби. Вважалося, що необдумані витрати можуть призвести до фінансових труднощів і нестачі в майбутньому. Також уникали походів у гості та прийому відвідувачів, оскільки вірили, що це може стати причиною сварок, непорозумінь і сімейних конфліктів.

Що можна робити 21 серпня

У народному календарі цей день часто називають Тадеєвим днем. Він припадає на період, коли традиційно розпочинають збирати яблука. Наші предки вірили, що найкраще зривати плоди зранку, адже за ніч вони встигають охолонути й довше зберігають свої властивості. Після збирання яблука радили одразу переносити у прохолодне темне місце, щоб вони не псувалися.

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