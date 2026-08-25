Тест зі склянкою води: як за кілька секунд перевірити свіжість яєць

Простий тест на плавучість покаже, наскількі свіжі яйця / © Фото з відкритих джерел

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Щоб швидко визначити приблизний вік яєць, які залежалися в холодильнику, експерти з харчової безпеки радять застосовувати простий домашній тест із використанням глибокої склянки або миски з холодною водою. Це найшвидший фізичний спосіб перевірити розмір повітряної камери всередині шкаралупи, що є головним індикатором тривалості зберігання продукту.

Про тонкощі цього методу та правила зберігання яєць пише EgészségKalauz.

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Як працює водний тест

Якщо обережно опустити абсолютно свіже яйце у воду, воно одразу опуститься на дно і лежатиме горизонтально. Яйце, якому вже кілька тижнів, залишиться на дні, але почне приймати дещо вертикальне положення, підіймаючись одним кінцем догори. Якщо ж продукт повністю спливає на поверхню, це свідчить про його поважний вік.

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Пояснення цьому явищу має суто фізичний характер. З часом через мікроскопічні пори в шкаралупі випаровується волога та виходить вуглекислий газ, тому повітряна камера на тупому кінці яйця поступово збільшується. Що більша ця порожнина з повітрям, то сильнішою стає виштовхувальна сила води.

Чи можна їсти яйце, що спливло

Серед господинь існує популярний міф, ніби спливле на поверхню води яйце обов’язково зіпсувалося і його потрібно негайно викинути. Насправді ж такий водний тест вказує виключно на вік продукту, а не на його харчову безпеку.

Таке яйце дійсно має гіршу якість через більш рідкий білок та плаский жовток, але після термічної обробки воно залишається цілком придатним до споживання. Експерти радять розбити старе яйце в окрему посудину для додаткової перевірки безпечності. Зіпсований продукт миттєво видасть себе різким і дуже неприємним сірчаним запахом, а за його відсутності ви можете сміливо готувати страву.

Варто також пам’ятати, що колір жовтка ніяк не визначає свіжість чи поживність. Насичений помаранчевий відтінок свідчить лише про переважання кормів із високим вмістом природних жовтих пігментів у щоденному раціоні курки.

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Де найкраще зберігати яйця

Більшість виробників холодильників розміщують спеціальні лотки для яєць на дверцятах, проте експерти категорично не радять їх там тримати. Під час кожного відкривання дверцят продукти зазнають різких перепадів температур. Це суттєво скорочує термін їхньої придатності.

Найбезпечнішим місцем для яєць виступають центральні або нижні полиці всередині холодильника, які забезпечують стабільну температуру. Фахівці рекомендують залишати продукт у рідній картонній упаковці. Вона надійно захистить пористу шкаралупу від механічних пошкоджень та вбирання сторонніх різких запахів.

Крім того, експерти суворо забороняють мити яйця перед завантаженням до холодильника. Вода легко змиває природний захисний шар. Це одразу відкриває шкідливим бактеріям прямий шлях усередину продукту.

Нагадаємо, якщо ви любите яйця з ніжним рідким жовтком, але не хочете, щоб білок залишався напівсирим, важливо правильно розрахувати час варіння. Найкращий результат залежить не тільки від тривалості варіння, а й від того, у яку воду кладуть яйця, наскільки вони великі та якої температури були перед приготуванням.

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