Вчені створили печиво з переробленого пластику за допомогою 3D-принтера: який воно має вигляд (фото)

Печиво Фото ілюстративне / © unsplash.com

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Американські вчені розробили технологію, яка дозволяє перетворювати певні види пластику та органічні відходи на харчові інгредієнти. Першим експериментальним продуктом стало печиво під назвою «Мікробайтс», однак люди поки що його не куштували — розробка ще проходить перевірки безпеки.

Про це пише ScienceAlert.

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Проєкт спочатку розробляли в межах конкурсу NASA Deep Space Food Challenge, присвяченого створенню нових способів виробництва їжі для екстремальних умов і космічних місій.

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Печиво мікробайтс Фото SIU Carbondale Communications

Як пластикові відходи перетворюють на печиво

Між використаною пластиковою пляшкою та готовим печивом — кілька етапів обробки. Вчені використовували пластик PET — поліетилентерефталат, з якого, зокрема, виготовляють пляшки, — а також сільськогосподарські відходи, такі як стебла та листя кукурудзи.

Сировину обробляють за допомогою розробленого в університеті методу окиснювального гідротермального розчинення. За високої температури та тиску, використовуючи воду й кисень, матеріали розщеплюють до базових вуглецевих компонентів і отримують рідку поживну суміш.

Потім цю суміш подають спеціально вирощеним дріжджам. Мікроорганізми перетворюють її на так звану поживну харчову масу, яка стає основою для майбутнього продукту.

Втім, сама по собі така маса навряд чи була б особливо смачною. Тому дослідники генетично модифікували різні штами дріжджів, щоб вони виробляли окремі харчові компоненти — білки, жири, вітаміни, ароматизатори, барвники та смакові речовини.

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Наприклад, один штам виробляє ванілін, що надає продукту ванільного запаху та смаку. Інший створює бета-каротин — пігмент, який надає моркві помаранчевого кольору та перетворюється в організмі на вітамін А.

Після цього інгредієнти змішують у тісто, завантажують у 3D-принтер для їжі, який формує продукт шар за шаром, а потім «печиво» готують у мікрохвильовій печі.

Печиво з пластику ще ніхто не їв

За словами мікробіолога Південного Іллінойського університету Лахіру Джаякоді, перетворення біорозкладного харчового пластику на їжу є технічно можливим.

«Система „Мікробайтс“ — це налаштований і портативний пристрій, який об’єднує всі необхідні компоненти. Такі установки можуть використовуватися на підводних човнах або в транспорті для ліквідації наслідків стихійних лих, щоб виробляти їжу на місці за потреби», — сказав він.

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Водночас люди поки не брали участі в дегустації. Команда спочатку має завершити всі необхідні дослідження безпеки. Попередні сліпі сенсорні тести показали, що продукт має приємний запах і текстуру.

За словами Джаякоді, створені в лабораторії харчові продукти також перевіряли незалежні акредитовані лабораторії.

«Ми комплексно проаналізували харчові продукти, створені в нашій лабораторії, а також у сторонніх акредитованих лабораторіях, щоб переконатися, що печиво „Мікробайтс“ не містить токсичних хімічних речовин, важких металів, алергенів і харчових патогенів», — зазначив учений.

Наразі дослідники проводять моделювання процесу травлення та інші аналізи, необхідні для підготовки випробувань за участю людей.

Їжа з відходів для космосу та екстремальних умов

У нинішній версії процес займає від одного до двох днів. За цей час технологія може перетворити на харчові продукти понад 50% вуглецю, що міститься у вихідних відходах.

У майбутньому дослідники хочуть повторно використовувати вуглець, який не вдалося перетворити під час першого циклу, щоб наблизитися майже до 100-відсоткової переробки.

«Система розроблена відповідно до концепції нульових відходів. Однак приблизно 10% вуглецевого матеріалу може виділятися у вигляді відпрацьованого газу або залишатися неперетвореним упродовж процесу», — пояснив Джаякоді.

Наразі технологія включає 33 етапи, але все обладнання можна розмістити в компактній автономній системі. Це потенційно дозволить використовувати її в пустелях, Арктиці, Антарктиці, зонах стихійних лих, на підводних човнах і навіть під час майбутніх космічних місій.

Вчені розглядають печиво лише як доказ того, що технологія працює. Отримані інгредієнти потенційно можна використовувати для виробництва рослинних альтернатив молоку та м’ясу, а також кормів для тварин.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що мікропластик уже давно супроводжує наше повсякдення. Він потрапляє у воду з-під крана, обсипається з кухонного начиння, проникає в овочі, м’ясо і навіть у яєчні жовтки.

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