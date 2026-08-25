Ученые создали печенье из переработанного пластика с помощью 3D-принтера: как оно выглядит (фото)

Печенье Фото иллюстративное / © unsplash.com

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Американские ученые разработали технологию, позволяющую преобразовывать определенные виды пластика и органические отходы в пищевые ингредиенты. Первым экспериментальным продуктом стало печенье под названием «Микробайтс», однако люди его пока не пробовали — разработка еще проходит проверки безопасности.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Проект изначально разрабатывался в рамках конкурса NASA Deep Space Food Challenge, посвященного созданию новых способов производства пищи для экстремальных условий и космических миссий.

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Печенье микробайтс Фото SIU Carbondale Communications

Как пластиковые отходы превращают в печенье

Между использованной пластиковой бутылкой и готовым печеньем несколько этапов обработки. Ученые использовали пластик PET — полиэтилентерефталат, из которого, в частности, производят бутылки, — а также сельскохозяйственные отходы, такие как стебли и листья кукурузы.

Сырье обрабатывают с помощью разработанного в университете метода окислительного гидротермального растворения. При высокой температуре и давлении, используя воду и кислород, материалы расщепляют до базовых углеродных компонентов и получают жидкую питательную смесь.

Затем эту смесь подают специально выращенным дрожжам. Микроорганизмы превращают ее в так называемую питательную пищевую массу, которая становится основой для будущего продукта.

Впрочем, сама по себе такая масса вряд ли была бы особенно вкусна. Поэтому исследователи генетически модифицировали разные штаммы дрожжей, чтобы они производили отдельные пищевые компоненты — белки, жиры, витамины, ароматизаторы, красители и вкусовые вещества.

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Например, один штамм производит ванилин, придающий продукту ванильный запах и вкус. Другой создает бета-каротин — пигмент, который придает моркови оранжевый цвет и превращается в организме в витамин А.

После этого ингредиенты смешивают в тесто, загружают в принтер 3D для пищи, который формирует продукт слой за слоем, а затем «печенье» готовят в микроволновке.

Печенье из пластика еще никто не ел

По словам микробиолога Южного Иллинойского университета Лахиру Джаякоди, превращение биоразлагаемого пищевого пластика в пищу является технически возможным.

«Система „Микробайтс“ — это настроенное и портативное устройство, объединяющее все необходимые компоненты. Такие установки могут использоваться на подлодках или в транспорте для ликвидации последствий стихийных бедствий, чтобы производить пищу на месте при необходимости», — сказал он.

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В то же время люди пока не участвовали в дегустации. Команда сначала должна завершить все необходимые исследования безопасности. Предшествующие слепые сенсорные тесты показали, что продукт имеет приятный запах и текстуру.

По словам Джаякоди, созданные в лаборатории пищевые продукты также проверяли независимые аккредитованные лаборатории.

«Мы комплексно проанализировали пищевые продукты, созданные в нашей лаборатории, а также в посторонних аккредитованных лабораториях, чтобы убедиться, что печенье „Микробайтс“ не содержит токсичных химических веществ, тяжелых металлов, аллергенов и пищевых патогенов», — отметил ученый.

В настоящее время исследователи проводят моделирование процесса пищеварения и другие анализы, необходимые для подготовки испытаний с участием людей.

Пища из отходов для космоса и экстремальных условий

В сегодняшней версии процесс занимает от одного до двух дней. За это время технология может превратить в пищевые продукты более 50% углерода, содержащегося в исходных отходах.

В будущем исследователи хотят повторно использовать углерод, который не удалось превратить в первый цикл, чтобы приблизиться почти к 100-процентной переработке.

«Система разработана в соответствии с концепцией нулевых отходов. Однако примерно 10% углеродного материала может выделяться в виде отходящего газа или оставаться непревращенным в течение процесса», — пояснил Джаякоди.

В настоящее время технология включает 33 этапа, но все оборудование можно разместить в компактной автономной системе. Это потенциально позволит использовать ее в пустынях, Арктике, Антарктике, зонах стихийных бедствий, на подлодках и даже во время будущих космических миссий.

Ученые рассматривают печенье как доказательство того, что технология работает. Полученные ингредиенты можно использовать для производства растительных альтернатив молоку и мясу, а также кормов для животных.

Напомним, ранее речь шла о том, что микропластик уже давно сопровождает нашу повседневную жизнь. Он попадает в воду из-под крана, осыпается с кухонной утвари, проникает в овощи, мясо и даже в яичные желтки.

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