Не отходят от хозяина: 7 пород собак, которые привязываются к хозяевам всем сердцем

7 пород собак, которые очень привязываются к хозяевам / © Credits

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Некоторые собаки не просто любят проводить время с человеком, но и стремятся быть рядом с ним, тонко реагируют на эмоции и формируют прочную привязанность. Ветеринарные специалисты назвали семь пород, представители которых особенно известны своей ласковостью, преданностью и ориентированностью на человека.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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В то же время ветеринарный консультант Нита Васудеван отмечает: так называемая «душевность» собаки не является научно определённой чертой характера. Речь скорее идет о сочетании темперамента, выразительного поведения и способности устанавливать тесную связь с людьми. Ветеринар Эйми Уорнер также отмечает, что характер каждого животного индивидуален, хотя представители определенных пород чаще стремятся к тесному контакту с хозяевами.

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Боксер

Боксеры ориентированы на людей и, как правило, очень привязываются к семье. По словам Васудевана, они сочетают в себе игривость и энергичность с ласковым и преданным характером.

Представители этой породы любят участвовать в семейной жизни и нуждаются в регулярной физической активности и играх. В то же время после активного дня они с удовольствием остаются рядом с хозяевами.

Бассет-хаунд

Несмотря на охотничье прошлое, бассет-хаунды славятся спокойным и кротким нравом. Они любят общество человека, но при этом не относятся к числу чрезмерно суетливых собак.

Васудеван также обращает внимание на характерную внешность породы — опущенные глаза и выразительную морду, из-за которых бассет-хаунды часто кажутся особенно задумчивыми. В то же время острый нюх может легко отвлечь такую собаку от общения с хозяином.

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Большая пиренейская собака

Этих крупных собак в свое время выводили для охраны скота, что повлияло на их поведение. По словам Ворнера, представители этой породы обычно спокойны, внимательны и очень преданны своей семье.

Они не всегда нуждаются в постоянном внимании человека, однако обладают выраженным защитным инстинктом. В то же время большая пиренейская собака может быть достаточно самостоятельной, поэтому важное значение имеет правильная дрессировка.

Ньюфаундленд

Ньюфаундлендов не зря часто называют «нежными гигантами». Васудеван описывает их как спокойных, терпеливых и ласковых собак, которые ценят общение и сильно привязываются к членам семьи.

Несмотря на внушительные размеры, представители этой породы, как правило, не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках. Им нужны регулярные прогулки, однако они не склонны к постоянной гиперактивности.

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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эта порода особенно ориентирована на общение с человеком. По словам Васудевана, кавалер-кинг-чарльз-спаниели очень ласковые, нежные и часто проявляют сильную привязанность к своим хозяевам.

Они стремятся проводить много времени рядом с человеком и в то же время хорошо приспосабливаются к различным условиям жизни. Именно сочетание общительности и адаптивности сделало их популярными собаками-компаньонами.

Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниели отличаются спокойным характером и не обязательно требуют от хозяина постоянного внимания. Ворнер отмечает, что им зачастую достаточно просто находиться рядом с человеком.

Эти собаки нуждаются в физической активности, однако чаще предпочитают прогулки, а не интенсивный бег. Они также умны, стремятся угодить хозяину и, как правило, не склонны много лаять.

Ирландский волкодав

Внушительные размеры и суровый внешний вид ирландского волкодава могут создавать обманчивое первое впечатление. По словам Ворнера, представители этой породы отличаются спокойным и нежным характером и могут быть очень ласковыми компаньонами.

Ирландские волкодавы также считаются чувствительными собаками. Поэтому при их воспитании следует избегать слишком жесткого подхода и резкого тона.

Напомним, что плотный график ещё не означает, что от мечты о собаке придётся отказаться. Некоторые породы хорошо себя чувствуют в оживлённых семьях и не стремятся быть в центре внимания каждую минуту.

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