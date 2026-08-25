Какая польза мяты для сердца, мозга и кишечника: лучшие способы заготовки на зиму

Польза мяты для организма / © www.freepik.com/free-photo

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Мята — не только ароматное растение для чая и десертов. Ее листья содержат эфирное масло, ментол и другие растительные соединения, благодаря которым мята издавна используется в питании и фитотерапии. Напиток из мяты может быть приятным дополнением к рациону, в частности, после еды. В то же время, не следует воспринимать ее как лекарство от сердечно-сосудистых или других заболеваний. Чтобы зимой сохранить аромат и свойства растения, мяту можно заготовить несколькими простыми способами.

Как мята может влиять на организм

Польза для кишечника. Мятный чай обычно используют для поддержания удобного пищеварения. Мята может помогать расслабить гладкую мускулатуру пищеварительного тракта, поэтому напиток часто употребляют при ощущении тяжести после еды.

Польза для мозга и нервной системы. Аромат ментола может способствовать ощущению свежести и бодрости. Именно поэтому мятный чай часто выбирают в момент усталости или после напряженного дня.

Польза для сердечно-сосудистой системы. Мята способна облегчать симптомы гипертонии, аритмии или других сердечных заболеваний. Ее можно использовать как ароматную траву в пределах сбалансированного питания, но не вместо назначенных врачом препаратов.

Какие лучшие способы заготовки мяты на зиму

Сушка — самый простой способ. Для сушки нужно выбрать здоровые побеги без пятен и повреждений. Мяту промывают при необходимости, хорошо обсушивают, после чего раскладывают тонким слоем в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте. Не стоит оставлять растения под прямыми солнечными лучами — это может ухудшить их аромат. После полного высыхания листья хранят в герметичной сухой емкости.

Замораживание листьев. Свежую мяту можно заморозить. Листья промывают, тщательно обсушивают и раскладывают небольшими порциями в контейнеры или пакеты. Еще один удобный вариант — заморозить измельченную мяту в формах для льда, залив ее водой. Такие кубики удобно добавлять в чай и напитки.

Мята с сахаром. Листья можно измельчить и смешать с сахаром. Заготовку хранят в холодильнике в закрытой закрытой емкости или замораживают порциями. Она отлично подходит для чая, домашних десертов и напитков.

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