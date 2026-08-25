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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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55
Время на прочтение
2 мин

Какая польза мяты для сердца, мозга и кишечника: лучшие способы заготовки на зиму

Чем полезна мята для пищеварения и общего самочувствия и как правильно заготовить ее на зиму сушкой, замораживанием и с сахаром.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Польза мяты для организма

Польза мяты для организма / © www.freepik.com/free-photo

Мята — не только ароматное растение для чая и десертов. Ее листья содержат эфирное масло, ментол и другие растительные соединения, благодаря которым мята издавна используется в питании и фитотерапии. Напиток из мяты может быть приятным дополнением к рациону, в частности, после еды. В то же время, не следует воспринимать ее как лекарство от сердечно-сосудистых или других заболеваний. Чтобы зимой сохранить аромат и свойства растения, мяту можно заготовить несколькими простыми способами.

Как мята может влиять на организм

  • Польза для кишечника. Мятный чай обычно используют для поддержания удобного пищеварения. Мята может помогать расслабить гладкую мускулатуру пищеварительного тракта, поэтому напиток часто употребляют при ощущении тяжести после еды.

  • Польза для мозга и нервной системы. Аромат ментола может способствовать ощущению свежести и бодрости. Именно поэтому мятный чай часто выбирают в момент усталости или после напряженного дня.

  • Польза для сердечно-сосудистой системы. Мята способна облегчать симптомы гипертонии, аритмии или других сердечных заболеваний. Ее можно использовать как ароматную траву в пределах сбалансированного питания, но не вместо назначенных врачом препаратов.

Какие лучшие способы заготовки мяты на зиму

  • Сушка — самый простой способ. Для сушки нужно выбрать здоровые побеги без пятен и повреждений. Мяту промывают при необходимости, хорошо обсушивают, после чего раскладывают тонким слоем в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте. Не стоит оставлять растения под прямыми солнечными лучами — это может ухудшить их аромат. После полного высыхания листья хранят в герметичной сухой емкости.

  • Замораживание листьев. Свежую мяту можно заморозить. Листья промывают, тщательно обсушивают и раскладывают небольшими порциями в контейнеры или пакеты. Еще один удобный вариант — заморозить измельченную мяту в формах для льда, залив ее водой. Такие кубики удобно добавлять в чай и напитки.

  • Мята с сахаром. Листья можно измельчить и смешать с сахаром. Заготовку хранят в холодильнике в закрытой закрытой емкости или замораживают порциями. Она отлично подходит для чая, домашних десертов и напитков.

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