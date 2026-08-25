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В "Ощадбанке" произошел сбой — доступны ли сервисы
В «Ощадбанке» сработала система безопасности.
В работе электронных сервисов государственного Ощадбанка произошел временный сбой. Клиенты могут столкнуться с проблемами при использовании мобильного приложения и сервисов для бизнеса.
Об этом сообщили в Ощадбанке.
«Могут быть временно недоступны мобильное приложение банка, а также сервисы для юридических лиц», — говорится в сообщении.
По состоянию на 15:30 25 августа работа систем полностью возобновлена, сообщили позже в банке.
До этого В финучреждении отмечали, что специалисты уже работают над возобновлением работы системы, а неисправность и восстановить доступ к электронным сервисам планировали к 17:00 25 августа.
Причины сбоя в Ощадбанке пока не уточнили.
Напомним, ранее говорилось, что технический сбой в государственных базах может оставить граждан Украины без автоматически продленной отсрочки от мобилизации. В частности, сбой может произойти и в Резерв+.
Также специалисты объясняли, что делать, если статус отсрочки не обновился.